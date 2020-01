Antonella Elia lascerà il Grande Fratello Vip? Lo sfogo dell’attrice (Di lunedì 13 gennaio 2020) Antonella Elia si è lasciata andare ad un duro sfogo, facendo intendere che molto presto potrebbe decidere di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia: lo sfogo al GF Vip Chiacchierando con le altre concorrenti della Casa più spiata d’Italia Antonella Elia ha mostrato il suo malessere: l’attrice è scoppiata in lacrime e ha detto che non si sentirebbe a proprio agio ad essere osservata continuamente. Inoltre ha detto che la casa sarebbe molto rumorosa, e che questo si scontrerebbe con le sue abitudini e il suo riposo. Le colleghe del reality show hanno cercato di consolarla, e le hanno consigliato di riposarsi un po’ prima di prendere decisioni avventate. L’attrice seguirà il loro consiglio? Per il momento Antonella Elia era sembrata quasi decisa a lasciare per sempre il programma. L’attrice, conosciuta da tutti per il suo temperamento ... Leggi la notizia su notizie

