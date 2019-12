Sacchi su Ancelotti | «Gli avrei sconsigliato il Napoli»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Arrigoha commentato la fine dell’avventura di Carlosulla panchina delArrigoè intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della fine dell’avventura di Carlosulla panchina del: «Quando è andato alè stata la prima volta in carriera che sceglieva una nuova avventura senza chiedermi nulla». «E ha fatto bene perché glidetto di non andarci. Un motivo su tutti perché Sarri al San Paolo aveva fatto un capolavoro che pochi di noi hanno capito». Leggi su Calcionews24.com

