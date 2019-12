Cartoni Disney in tv | programmazione Rai e Sky di Natale 2019 | Capodanno ed Epifania 2020

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Come ogni anno, è ricchissima l'offerta deianimatinei giorni delle feste di, fino aed. Ecco laprevista degli indimenticabili film d'animazione della casa di Topolino (e di alcuni remake in live action), con i titoli che saranno trasmessi da Rai, Sky e altre reti.

BurgioHb : @gumas75 Francam finché la satira e la creatività non sono offensive è bene che ci si dia una regolata.A tal propos… - Ingrid78739675 : @il_diaboliko Se ti piace. Non amo quei tipi di telefilm. A parte guardo poco la TV. Mi piacciono i cartoni animati… - artvgabry : RT @quartztea: Ma quanto sarebbe bello avere in Italia una radio a tema disney/cartoni? Immaginatevi le canzoni a tutte le ore del giorno,… -