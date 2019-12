Ecco i migliori consigli per i consiglieri del Principe

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Vittorio Macioce Fiducia, cerchio magico, libertà. Così si può servire il leader (e salvarsi l'anima) secondo un ex capo-staff L'arte della politica non si improvvisa. Non la impari nei bar o al mercato dei pesci. Non basta la faccia tosta, l'eloquenza, la simpatia, la bravura nello stringere mani o nel promettere posti di lavoro. Tutto questo, certo, ha un peso, ma non basta. La politica ha a che fare con le particelle elementari dell'umanità: libertà, potere, sopravvivenza, distribuzione delle ricchezze, masse e individuo, paura e sicurezza, solidarietà e perfino con quella cosa così poco umana che chiamiamo giustizia. Spesso si ripete che i tempi sono cambiati e il passato non conta. Ti accorgi invece che le risposte alle grandi questioni politiche seguono percorsi per nulla inediti. È per questo che Niccolò Machiavelli (1469-1527) ha ancora tanto da dire comeere ...

acmilan : ?? Sharing the Rossonero passion with @MateoMusacchio5 during his Meet&Greet at the Milan Store ??? ?? Autografi e pa… - FidyAnas : RT @acmilan: ?? Sharing the Rossonero passion with @MateoMusacchio5 during his Meet&Greet at the Milan Store ??? ?? Autografi e passione ross… - _DanyOrchidea : RT @acmilan: ?? Sharing the Rossonero passion with @MateoMusacchio5 during his Meet&Greet at the Milan Store ??? ?? Autografi e passione ross… -