In Italia 200mila con cirrosi epatica | costi elevati per pazienti e Servizio Sanitario

(Di martedì 10 dicembre 2019) Oggi incirca 200.000 persone convivono con una. Con una serie di problemi che in gran parte vengono scaricati sulle famiglie. E un costo per le cure ospedaliere che – solo per l’encefalopatia– oscilla tra 11mila e 14mila euro l’anno per paziente. ‘La realtàna dellatra terapie e impatto socioeconomico‘ è il tema del convegno organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma, presso l’Istituto superiore di sanità oggi a Roma. Sono ancora rare le realtà nelle quali questivengono inseriti in programmi predefiniti, per offrire un’assistenza in grado di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, oltre che prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, prevenire l’epatocarcinoma, evitare il trapianto di fegato e aumentare ...

