“Basta austerity” | il mea culpa dei socialisti tedeschi

(Di domenica 8 dicembre 2019) I partiti in Europa afferenti all’area socialdemocratica sono da diversi anni entrati in una fase di profonda crisi ideologica. Una caduta progressiva che inizialmente ha colpito i contenuti e la stessa visione del mondo di questi movimenti, appiattita ad un’accettazione acritica di quanto stabilito in sede europea, e che successivamente si è concretizzata in un repentino calo dei consensi. Il declino dei socialdemocratici in Germania e in tutta Europa Un fenomeno ravvisabile in tutta Europa, dalla Francia all’Italia, passando per la Germania. Ed è proprio da Berlino che è arrivata l’ennesima proposta di rinnovamento da parte di un partito socialdemocratico. Tale movimento politico è attualmente nella fase di maggiore crisi della sua storia contemporanea. Sconfitto alle politiche del 2017, arrivando a lambire appena il 20% delle preferenze, risulta ora essere ancorato agli ...

