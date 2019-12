ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “L’Italia, riguardo al tema razziale, è come il Regno Unito negli70 o 80”. Quando i giornali sportivi titolavano “Black power” sui calciatori di colore. Insomma qui da noi, per, siamo indietro di una trentina d’è un giornalista sportivo inglese che si occupa di calcio italiano da molti, e prima di stabilirsi a Milano ha vissuto anche a Napoli. E il “Black Friday” del Corriere dello Sport non l’ha sorpreso più di tanto. Scrive su Twitter: “Non dimenticate che noi avevamo sitcom grottesche su “i vicini di casa che parlano in un modo buffo” ecc… e titoli come “Black Power” per i giocatori di colore, come Laurie Cunningham e Cyrille Regis. Lanon è perfetta, e non si è liberata del problemae xenofobia. Non possiamo e non dovremmo predicare ...

napolista : Sheridan Bird: “Sul razzismo l’Italia sembra la Gran Bretagna degli anni 70”. «Anche in Inghilterra facevamo i tit… -