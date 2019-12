I Medici 3 | anticipazioni seconda puntata

Anticipazioni I Medici - seconda puntata : Lorenzo alla ricerca della pace con il Papa : I telespettatori de I Medici 3 non dovranno attendere a lungo per seguire su Rai 1 la seconda puntata dell'appassionante fiction. Essa, infatti, andrà in onda già oggi 3 dicembre, sempre in prima serata, e si concentrerà sugli sviluppi del precario equilibrio tra Firenze, Roma e Napoli. Sarà ancora una volta Lorenzo a dover correre ai ripari per cercare di arginare la guerra contro gli storici nemici. E per raggiungere il suo obiettivo, non ...

I Medici 3 - Lorenzo a Napoli : anticipazioni seconda puntata : anticipazioni seconda puntata I Medici 3: Lorenzo a Napoli con Bernardi L’attesa è finalmente terminata: I Medici sono tornati su Rai Uno! La prima puntata racconta le conseguenze della Congiura dei Pazzi, di quello che è accaduto dopo la morte di Giuliano e della vendetta di Lorenzo. Senza dimenticare la guerra tra Firenze e lo […] L'articolo I Medici 3, Lorenzo a Napoli: anticipazioni seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

I Medici 3 : seconda puntata - anticipazioni del 3 dicembre : I Medici 3 ritorna questo martedì con la seconda puntata, composta dall’episodio 3, “Fiducia”, e dall’episodio 4, “Innocenti”. Lorenzo è ancora alle prese con la guerra, ma cerca di convincere ad ogni modo Ferrante a spezzare l’allenaza con il Papa. A sette anni dall’inizio dello scontro, Riario cerca di far crollare Firenze attaccando Ferrara. Le anticipazioni de I Medici 3 svelano che Clarice ...

I Medici – Nel Nome della Famiglia : anticipazioni seconda puntata del 3 dicembre 2019 : Alessandra Mastronardi in I Medici - Nel Nome della Famiglia Su Rai1 è arrivata I Medici – Nel Nome della Famiglia, la nuova stagione della serie dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla sua celebre Famiglia. Il terzo capitolo, diretto da Christian Duguay, è composto da otto episodi in onda per quattro prime serate su Rai1, il lunedì e il martedì. La serie è inoltre disponibile in streaming live e on demand su RaiPlay e tramesso ...

I Medici 3 : prima puntata - anticipazioni del 2 dicembre : I Medici 3 debutta nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, con la prima puntata. Verranno trasmessi gli episodi 1, “Sopravvivenza“, e 2, “I Dieci“. La trama seguirà il Magnifico nei mesi subito successivi alla Congiura dei Pazzi, in un momento più che delicato sia per la sua famiglia che per la stessa Firenze. Secondo le anticipazioni de I Medici 3, Lorenzo dovrà subito fare i conti con un nuovo ...

I Medici 3 seconda puntata : trama e anticipazioni 3 dicembre 2019 : I Medici 3 seconda puntata. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna su Rai 1 la serie tv internazionale dal cast stellare con la terza stagione intitolata “Nel nome della famiglia”. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento in onda martedì 3 dicembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA I Medici 3 seconda puntata 3 dicembre 2019, episodio 3 I Medici 3 trama seconda puntata episodio 3 ...

Stasera in tv - I Medici 3 : trama e anticipazioni del 2 dicembre : Stasera su Rai Uno appuntamento con I Medici 3, attesa terza stagione della fortunata serie. Ecco tutto quel che c’è da sapere. L’attesissima terza stagione de I Medici ha come protagonista assoluto Lorenzo il Magnifico. Quella de “I Medici – Nel nome della famiglia” è una grande coproduzione internazionale, realizzata da Lux Vide in collaborazione […] L'articolo Stasera in tv, I Medici 3: trama e anticipazioni del 2 dicembre ...

“I Medici – Nel nome della famiglia” – Terza e ultima serie della saga. Trama e anticipazioni. : Per quattro prime serate ecco la Terza serie de I Medici – “I Medici – Nel nome della famiglia”. Nel cast internazionale chiamato a rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina Daniel Sharman torna ad interpretare il Magnifico. Accanto a lui Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen, la moglie Clarice Orsini, Aurora Ruffino Bianca […] L'articolo “I Medici – Nel nome della famiglia” – Terza e ultima ...