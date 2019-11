Lauren Graham di Una Mamma Per Amica si dà al canto nella nuova serie Zoey’s

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019) L'anteprima di Zoey's Extraordinary Playlist mostra al pubblico una versione inedita di un volto notissimo come quello didi UnaPer: l'ex Lorelai di Gilmore Girls, poi Sarah Braverman di Parenthood, è la co-protagonista delladi NBC, un musical drama ricco di commedia e momenti musicali. Nel primo first look a Zoey's Extraordinary Playlist, laappare al fianco della protagonista Jane Levy, in una dramedy a sfondo musicale ricca di scene ballate e cantate. La storia al centro della trama, ambientata a San Francisco, è quella di una giovane programmatrice informatica che dopo un evento insolito sviluppa un'inspiegabile empatia con le persone che la circondano. "Un secondo sto facendo una risonanza magnetica, e il secondo successivo, le persone stanno cantando per me!" spiega Zoey nel primo video first look della, cercando di ...

