Infortunio Chiesa | il calciatore della Fiorentina non è stato convocato

Infortunio Chiesa - l’esito degli esami : sospiro di sollievo per la Fiorentina : Infortunio Chiesa – Federico Chiesa è stato sottoposto oggi ad alcuni accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo-tendinee: un sospiro di sollievo per il talento della Fiorentina e per la stessa società viola. Chiesa è stato costretto ad uscire al 39′ del primo tempo di Italia-Grecia per un fastidio fisico, dopo aver sentito una fitta ai flessori. In accordo con la Nazionale il giocatore ha lasciato il ritiro ...

