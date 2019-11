Risultati Premier League | 13ª giornata – Lo Sheffield fermo lo United | la classifica

Risultati Premier League - 13ª giornata – Il Manchester City supera il Chelsea : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la tredicesima giornata di Premier League. Turno che si è aperto con West Ham-Tottenham, buona la prima per Mourinho che ha vinto in trasferta per 2-3. Nel pomeriggio, solo vittorie esterne. L’Arsenal si salva in extremis trovando il pari interno (2-2) contro il Southampton. Non sbaglia un colpo il Liverpool, che vince in casa del Crystal Palace, così come il ...

Risultati Premier League - 12^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca il dodicesimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire la giornata sarà Norwich-Watford, delicatissimo scontro salvezza. Il Chelsea è di scena sabato contro il Crystal Palace. Il Tottenham riceve lo Sheffield United, l’Arsenal va sul campo del sorprendente Leicester. Domenica in campo il Manchester United, che ospita il Brighton. Occhi puntati sul big ...

Risultati Premier League - 11^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca l’undicesimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire il sabato sarà Bournemouth-Manchester Utd. Alle 16 scendono in campo l’Arsenal, contro il Wolverhampton, il Liverpool, che fa visita all’Aston Villa, il Manchester City, che riceve il Southampton. Alle 18,30 il Chelsea fa visita al Watford. Due le partite in programma domenica: Crystal ...

Risultati Premier League - 10^ giornata – Pazzesco Leicester - 9 reti a Southampton! La classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca il decimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. La decima giornata si apre con un risultato sorprendente: Southampton-Leicester finisce infatti 0-9. Risultato più unico che raro con Vardy e compagni che tornano a sognare dopo la Premier vinta con Ranieri. Si prosegue sabato con 5 gare. Il Manchester City riceve l’Aston Villa, il Chelsea fa visita al Burnley. ...