Di Maio:Rousseau? Non influenza governo

Ripercussioni suldal voto della base M5s? "No, non ce ne saranno". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del M5S Dilasciando il ristorante in cui il premier Conte ha riunito a cena e ministri. Si è parlato anche di Arcelor Mittal al tavolo del Consiglio dei ministri. Stando a quanto si apprende, l'orientamento comune delè quello di avviare una trattativa con Mittal solo dopo che l'azienda ha rinunciato al recesso dal contratto. Rimane aperta la strada del decreto per la città di Taranto.(Di venerdì 22 novembre 2019)