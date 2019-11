Fiom-Cgil | sabato manifestazione a Roma

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019)– “Lapartecipera’ allanazionale acontro la violenza maschile e di genere promossa da Non Una Di Meno per23 novembre alle 14 da piazza della Repubblica. Sono in aumento i casi di violenza di genere in Italia: nel 2018 sono 142 le donne uccise (+0,7%), di cui 119 in famiglia (+6,3%). Continueremo ad esserci finche’ non saremo libere di scegliere e finche’ non saremo libere dalla violenza economica e dal ricatto della precarieta’. Non ci fermeremo finche’ il cambiamento non sara’ strutturale, a partire dalla scuola, dal lavoro, dalla salute, dalle fabbriche e dai luoghi di lavoro. Per questo lada’ appuntamento a tutte e tutti questoin piazza e per le strade di, senza i nostri simboli ma per attraversare la citta’ con i nostri corpi”, conclude la ...

