UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 18 e martedì 19 novembre 2019

UNA VITA - anticipazioni : Antonito e Lolita diventano marito e moglie : Dopo tante sventure, ci sarà un momento molto emozionante nei prossimi episodi italiani della telenovela Una Vita. Gli spoiler rivelano che tra qualche mese, i telespettatori assisteranno al tanto atteso lieto fine per una storica coppia. A coronare il loro sogno d’amore saranno Lolita Casado (Rebeca Alemany) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che dopo aver affrontato numerosi ostacoli si sposeranno. La domestica prima di diventare la moglie ...

UNA VITA - anticipazioni : Peña lascia Acacias senza salutare Flora : Peña e Flora - Una Vita Fine della romantica storia d’amore tra Peña (Adrian Castiñeiras) e Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 da questo pomeriggio; nonostante la forte opposizione della sua amata, il pasticciere deciderà infatti di lasciare il quartiere di Acacias per partire in Africa e portare a compimento una missione intrapresa, tantissimi anni prima, dal defunto padre Cesar. Dopo aver ...

UNA VITA Anticipazioni 18 novembre 2019 : Telmo spera che Gutierrez testimoni in suo favore : Consapevole di non poter convincere Lucia, cercherà di smascherare Samuel, convincendo il cocchiere Gutierrez a testimoniare in suo favore.

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Felipe Amante di Genoveva! : Anticipazioni Una Vita puntate Spagnole: Felipe si rende conto di non avere più nessuna possibilità con Marcia ed accetta la corte di Genoveva. La giovane brasiliana compie un gesto disperato che le fa rischiare la Vita… Per Felipe non sono in arrivo momenti felici. L’avvocato, dopo aver scoperto che sua moglie è incinta, dovrà fare i conti proprio come la stessa Celia con l’aborto. L’avvenimento destabilizza Felipe, ...

Maurizio Di Palma - UNA VITA per aria : Maurizio Di Palma, una vita per ariaMaurizio Di Palma, una vita per ariaMaurizio Di Palma, una vita per ariaMaurizio Di Palma, una vita per ariaMaurizio Di Palma ha 40 anni, e da quando ne aveva 18 ha deciso di dividere la sua vita tra cielo e terra. Con un paracadute sulle spalle vola giù da palazzi, monumenti, capolavori della natura. Nell’estate del 2013 è stato il primo uomo di sempre a lanciarsi dal Duomo, anche se a lui quel verbo ...

UNA VITA - anticipazioni dal 18 al 23 novembre : Raul scompare dal paese : Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Una Vita riservano parecchie novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a sabato 23 novembre, Padre Telmo non accetterà di essere considerato come uno stupratore e vorrà a tutti i costi smascherare Samuel Alday. Così contatterà Gutierrez, il cocchiere che ha accompagnato Lucia all'eremo, e lo metterà alle strette per cercare di estorcergli una confessione sul ...

Anticipazioni UNA VITA al 22 novembre : Carmen è la vera mamma del giovane Andarde : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una Vita, che vedremo in onda dal 17 fino al 22 novembre. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere nel corso di questi nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. Vedremo che per Raul Andarde arriverà il momento di fare chiarezza sulla sua Vita e, soprattutto, sul nome della sua vera mamma, che ha cercato fino a questo momento in giro per ...

UNA VITA - spoiler : Celia e Felipe gravemente malati - Lucia disperata : Le trame dello sceneggiato di origini iberiche Una Vita continuano ad essere sorprendenti. Nei prossimi appuntamenti italiani, ci saranno dei momenti di vera paura per una storica coppia. Tutto avrà inizio quando Celia (Ines Aldea) verrà infettata da un’epidemia, la stessa che ha colpito le vittime devastate dall’alluvione dell’Hoyo. L’improvviso malessere della madre adottiva di Tano, ostacolerà i piani di Samuel Alday, che dovrà richiedere la ...

UNA VITA anticipazioni : CELIA e FELIPE gravemente ammalati!! : Il malore improvviso di CELIA (Ines Aldea) innescherà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Come abbiamo già avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti sull’argomento, la moglie di FELIPE (Marc Parejo) perderà i sensi nel corso di una festa organizzata da Samuel Alday (Juan Gareda) e le sue condizioni di salute appariranno critiche fin dal primo istante… Una Vita, news: CELIA contagiata ...

UNA VITA anticipazioni : Servante apprende che Paciencia ha un amante a Cuba : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera scritta dalla stessa autrice de Il Segreto. Le anticipazioni in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Servante Gallo, il portiere più amato di Acacias 38. L'uomo, infatti, apprenderà che la moglie Paciencia sta intrattenendo una relazione con un giovane amante, conosciuto a Cuba. Una Vita: Servante vuole recarsi a Cuba Un inaspettato colpo di scena ...

UNA VITA - spoiler spagnoli : Ursula umiliata dagli abitanti a causa di Genoveva : Nei nuovi appuntamenti iberici della popolare e appassionante soap opera Una Vita, continuerà la battaglia tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Ad avere la meglio tra le due nell’episodio che verrà trasmesso in Spagna lunedì 18 novembre sarà la vedova di Alfredo Bryce. La nuova fiamma di Felipe Alvarez Hermoso non si limiterà soltanto a ridicolizzare la madre di Blanca sotto lo sguardo di tutti gli abitanti. ...

Anticipazioni UNA VITA - nuova settimana : puntate 17-22 novembre : Una Vita Anticipazioni episodi prossima settimana: Telmo vicino alla verità Nelle prossime puntate di Una Vita, Padre Telmo cercherà di capire cosa sia accaduto veramente a lui e Lucia sull’eremo. Il sacerdote sarà sempre più convinto che Samuel abbia architettato un tranello per lui. Intanto Espineira chiederà all’Alday di unirsi a lui e spingere la Alvarado a rinunciare alla sua eredità. Nelle puntate della prossima settimana di ...

UNA VITA - trame fino a venerdì 22 novembre : Raul sparisce da Acacias : Le anticipazioni di 'Una Vita', la nota soap spagnola trasmessa su Canale 5, relative agli episodi che andranno in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre, sono ricche di colpi di scena. Fra questi, l'omicidio di Gutierrez, la scomparsa di Raul dal villaggio, lo spietato corteggiamento di Venancio a Susana e la partenza di Pena da Acacias per la sua missione in Africa. L'appuntamento con la soap è ogni pomeriggio a partire dalle ore 14:10 su ...