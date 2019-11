Violenze sessuali in ospedale | arrestato medico

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Foggia, 14 nov. (Adnkronos) - Dopo averle indotte a spogliarsi, avrebbe palpeggiato i seni e i glutei di alcune pazienti e avrebbe sfregato i propri genitali sui loro corpi. E' l'accusa nei confronti di undi Manfredonia, in provincia di Foggia, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari

