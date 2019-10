Terremoto Centro Italia | tornano a suonare campane di Muccia

Terremoto - 4 scosse intorno allo Stretto : epicentro a Scilla - nei pressi di Messina e sulle colline di Reggio [MAPPE e DATI] : Quattro lievi scosse di Terremoto si sono verificate nelle ultime ore intorno allo Stretto di Messina. L’ultima scossa è delle 04:28 di stamattina, sulle colline di Reggio Calabria, con epicentro tra Ortì e Cerasi (magnitudo 1.0). Ieri invece si erano verificate due scosse nel giro di pochi minuti, alle 10:01 nei pressi del porto di Messina (magnitudo 1.0) e a Scilla alle 10:10 (magnitudo 0.9). Infine due giorni fa, Giovedì 24 Ottobre, ...

Sisma - Coldiretti - allevatori e agricoltori abruzzesi a Roma a 3 anni dal Terremoto Centro Italia : L'Aquila - Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che, anche dall’Abruzzo, questa mattina hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire In piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al Sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “-70% spesa nei paesi fantasma - SOS lavoro” : Nei paesi svuotati dal Terremoto e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle spesa che sta soffocando l’economia locale e il lavoro, a partire dagli agricoltori e dagli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma a tre anni dalle scosse che il 26 ottobre 2016 hanno devastato ampie aree del ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Animali ancora sfollati - la produzione di latte cala del 20%” : Dopo tre anni alla vigilia dell’inverno nelle zone terremotate, mucche e pecore sono ancora tutte sfollate nelle strutture provvisorie perché praticamente nessuna stalla danneggiata è stata ricostruita con un calo del 20% della produzione di latte. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma nel triste anniversario del 26 ottobre 2016 con centinaia di agricoltori che hanno ...

Terremoto Centro Italia : centinaia di agricoltori in piazza a Roma a 3 anni dalle scosse del 2016 : Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire in piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle regioni del Centro Italia. Una occasione per aiutare la lenta ripresa ...

Terremoto in Calabria - epicentro in mare. Tanta paura - ma nessun danno : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6:31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea. L’epicentro é stato localizzato ad una profondità di 11 chilometri.Secondo i primi accertamenti, non ci sono stati danni né a Scalea, nè nei centri del circondario, ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione che si è riversata in strada. Sono state molte le ...

Dl Terremoto : prorogato lo stato di emergenza nel centro Italia - rimozione macerie e scuole sono le priorità : Entro la fine dell’anno nelle regioni colpite dai terribili terremoti del 2016, su decisione del commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse, dovranno essere aggiornati i piani di rimozione di macerie e quanto altro finito distrutto per via delle scosse, individuando in particolare i siti di stoccaggio temporaneo. E’ quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legge 123 con le disposizioni in materia di ...

Terremoto Centro Italia : agricoltori e allevatori in piazza a Roma a 3 anni dal sisma : Sabato 26 ottobre 2019 a tre anni dalle scosse gli agricoltori, gli allevatori ed i pastori delle aree terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo lasciano le campagne per raggiungere la Capitale con i propri prodotti. L’iniziativa “La terra non trema: i contadini resistono” è della Coldiretti che ha voluto dedicare alla solidarietà la ricorrenza del 75° anno dalla propria Fondazione avvenuta proprio a fine ottobre 1944. Nel Centro di Roma in ...

Terremoto Centro Italia : stato di emergenza prorogato fino a dicembre 2020 : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tra le principali disposizioni previste, il testo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato ...

Dl Terremoto - 725 mln per ricostruzione in Centro Italia. Testo a Palazzo Chigi : Roma - L'estensione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020, contestualmente all'erogazione per il 2019 di 380 milioni da attingere al Fondo per le emergenze nazionali previsto nell'ambito del codice della Protezione Civile e di altri 345 per il 2020, attraverso l'uso delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario: sono alcune delle novità nel decreto legge ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Decreto legge per l’Umbria - accelerare la ricostruzione” : “Stiamo lavorando a un decreto Terremoto anche per l’Umbria, sono vicinissimo alla popolazione umbra. Sto cercando di far confluire con un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a margine dell’Eurochocolate. L'articolo Terremoto Centro Italia, Conte: “Decreto legge per l’Umbria, accelerare la ...

Terremoto avvertito in provincia di Catania - epicentro alle pendici dell’Etna [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a un km nord da Milo (Catania) alle 03:06:07, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato nell’area delle pendici orientali dell’Etna, dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto avvertito in provincia di Catania, epicentro alle pendici dell’Etna [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : “Lunedì Cdm sulla ricostruzione - si va verso il decreto legge” : “La manovra è stata approvata salvo intese, quindi ci sono aspetti su cui possiamo sicuramente ragionare, ma nel Cdm previsto lunedì stiamo lavorando a un decreto legge sul Terremoto, perché dobbiamo accelerare le procedure di ricostruzione“: lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo rispondendo ad una domanda sulle parole di Di Maio. “Stiamo lavorando – ha proseguito Conte – e confido che ...

Terremoto nelle Filippine : epicentro sull’isola di Mindanao - 4 morti e decine di feriti : Almeno 4 morti e 30 feriti: è il bilancio del Terremoto magnitudo 6.3 che ha colpito ieri alle 19:37 ora locale (le 13:37 in Italia) l’isola di Mindanao, nelle Filippine. Diverse le frane e gli edifici crollati. Le Filippine si trovano sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove sono presenti placche tettoniche fonte di frequenti attività sismiche e vulcaniche. L'articolo Terremoto nelle Filippine: epicentro sull’isola di ...