Decreto Imprese | il governo incassa la fiducia | tutte le novità

Decreto salva imprese - il Senato approva la fiducia con 168 voti a favore : Il Senato ha votato la fiducia al governo sul Decreto salva-imprese con 168 voti favorevoli e 110 contrari. Si tratta di un solo voto in meno rispetto a quello ottenuto dall’esecutivo a Palazzo Madama per la fiducia al secondo governo Conte. Il 10 settembre scorso il governo ottenne 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Oggi ai 168 voti favorevoli si sono contrapposti 110 voti contrari senza nessuna astensione: i votanti erano infatti 278 e la ...

Decreto Imprese - al Senato maxi-emendamento con la fiducia : oggi il voto : Il provvedimento sostitutivo del Dl Crisi è stato blindato dal Governo, dopo un avvio di lavori con sospensione. Il testo è quello approvato dalle commissioni di merito

Decreto Fisco - norma contro le finte coop : Italia Viva annuncia allentamento della misura “per salvaguardare le imprese oneste” : Per tutti i committenti attivi da almeno 5 anni e senza pendenze col Fisco continueranno a valere le stesse regole. Mentre solo gli altri verseranno le ritenute fiscali per i lavoratori, sottostando al regime di inversione contabile. Questo, spiegano all’Ansa da Italia Viva, è un punto dell’intesa raggiunta dalla maggioranza durante il vertice di lunedì a Palazzo Chigi. L’obiettivo dei renziani è attenuare la stretta ...

Decreto Salva Imprese - governo chiede fiducia sui rider e la stabilizzazione dei precari Anpal : Il governo chiederà la fiducia sul Decreto Salva Imprese, in fase di conversione al Senato. Il provvedimento scade il 5 novembre e, nonostante sia stata stralciata la contestata norma sull’immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, i tempi restano stretti. L’annuncio è stato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che ha chiesto la sospensione della seduta fino alle 20 per la ...

Decreto Imprese - al via voto in commissione : via libera alle norme sui rider - verso rinvio lo scudo per l’Ilva. Ipotesi fiducia in Aula : E’ iniziato il voto sugli emendamenti al Decreto salva-Imprese nelle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato. Nel pomeriggio è arrivato il via libera alle tutele per i rider, con diritti minimi per tutti e un trattamento da lavoratore subordinato per chi svolge l’attività di ciclo-fattorino in modo continuativo. Si punta a chiudere in giornata e da più parti si dà per scontato che in Aula il governo metterà la fiducia, visto ...

Dalla stabilizzazione dei precari Anpal alle tutele per i rider : le novità del Decreto «salva imprese» : L'articolo del dl imprese dedicato alla questione dell'immunità penale per l'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, dovrebbe uscire fuori dal decreto imprese, in sostanza sarebbe 'stralciato', a fronte dell'impegno del governo ad affrontare l'argomento in un'altra sede, con un strumento, o provvedimento, ad hoc.

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto dal Decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...