Taekwondo | Sofia Open 2019 | bronzo pesantissimo per Vito Dell’Acqua nella prima giornata!

Taekwondo - tre azzurri in gara al Grand Prix di Sofia. Diversi italiani anche al Greece Open : Questo fine settimana si svolgerà a Sofia (Bulgaria) il Grand Prix di Taekwondo, ultimo appuntamento stagionale prima delle finali, che andranno in scena a Mosca (Russia) ad inizio dicembre. Questo torneo è di categoria G4 e sarà quindi determinante in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Vivremo quindi dei combattimenti ancora più spettacolari, perché mettersi alle ...