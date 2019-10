Crocifisso in aula | qual è la situazione in Italia e in Europa? 

Perché si riparla del Crocifisso in aula : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse) Nelle aule scolastiche italiane c’è un oggetto della cui presenza ci si accorge solo di rado, ma da anni anima il dibattito politico: il crocifisso. Il simbolo cristiano è considerato un elemento caratterizzante della cultura e dell’identità italiana, un po’ come il presepe, ma alcuni considerano la sua affissione in contrasto col ...

Crocifisso in aula - Fioramonti : sgomento : 8.58 "Sono sgomento di fronte a questo vespaio di polemiche,non è all'ordine del giorno e non è una priorità,ma alla domanda ho espresso una mia opinione".Così il ministro dell'Istruzione Fioramonti,a'Circo Massimo'su Radio Capital, sulle affermazioni di ieri (meglio un mappamondo che il Crocifisso in classe) "Credo in una scuola laica.Anziché raccontare che il ministero sta lavorando per l'edilizia scolastica e sta aiutando le ...

Crocifisso in aula - Fioramonti : «Sono per scuola laica». E divampa la polemica : Si riaccende una querelle “storica”, quella tra chi è favorevole e chi contrario al Crocifisso nelle aule delle scuole italiane. Una controversia mai sopita tra cattolici e laici che partì quasi un ventennio fa con una crociata da parte di Adel Smith, presidente dell'Unione musulmani d'Italia e del giudice Luigi Tosti, promotori di una battaglia anti-Crocifisso

Salvini : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto». E in Aula bacia il Crocifisso : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l’intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli «insulti» di Conte, che secondo lui sono rivolti «a tutti gli italiani», Salvini insiste sul concetto di “inciucio” tra M5S e Pd e sui vari “no” che avrebbe ricevuto sulle riforme. «Adesso capisco tutti quei no», ha insinuato Salvini. ...

