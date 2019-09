Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019)– È finalmente arrivato il momento dell’ufficiale inA per lacheil massimoscenico del basket italiano dopo quattro stagioni.affascinante e allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di coach Bucchi, chealle 20:30 si confronteranno sul parquet del PalaDozza dicontro laSegafredo grande protagonista del mercato estivo con acquisti del calibro di Milos Teodisic, Frank Gaines, Stefan Markovic, Kyle Weems, Vince Hunter, Julian Gamble e Giampolo Ricci che sono andati a cambiare profondamente il roster a disposizione di coach Djordjevic. Per laassente Davon Jefferson. Queste le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: «È un piacere, mio esquadra, questo ritorno inA che ci siamo conquistati lo scorso anno, e dobbiamo onorarlo con grande entusiasmo: per ...

romadailynews : La Virtus Roma torna a calcare il palco della serie A: domani esordio a Bologna: Roma – È… - Dave_Trebbi : RT @VNera_it: Prepartita Virtus Bologna - Virtus Roma: iniziamo con una vittoria #votateesitodellagara #Vnera #virtus - VNera_it : Prepartita Virtus Bologna - Virtus Roma: iniziamo con una vittoria #votateesitodellagara #Vnera #virtus -