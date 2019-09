‘Marcia su Tokyo 2020’ | Pellielo | brutto guaio la riconoscenza; volley | coperta corta e

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Più ombre che luci nel fine settimana appena trascorso per lo sport italiano che marcia spedito verso le Olimpiadi di2020. E’ ormai ufficiale la difficoltà del trap maschile nel tiro a volo. Anche nell’Europeo casalingo di Lonato non si è materializzata l’agognata carta olimpica e, a questo punto, per la seconda edizione consecutiva l’Italia è già certa di non poter schierare il contingente pieno ai Giochi. Al momento il Bel Paese ha qualificato 6 tiratori su un massimo di 8, nessuno di questi nel trap. In questa disciplina resta una solo pass a disposizione agli Europei 2020. Qualora l’Italia mancasse anche quello, dovrebbe puntare sulla carta che verrà assegnata al miglior tiratore nel ranking mondiale tra le nazioni non ancora qualificate. E’ incredibile pensare come si sia ridotta la Nazionale di riferimento di questa disciplina, capace di ...

