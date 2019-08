Ghosthunters Gli acchiappafantasmi film stasera in tv 24 agosto | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 24 agosto 2019)Gliè ilin tv sabato 242019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVGliin tv:La regia è di Tobi Baumann. Ilè composto da Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Christian Tramitz, Karoline Herfurth.Gliin tv:Tom è un ragazzino solitario che spesso si ritrova a sognare ad occhi aperti. Un bel giorno vede nella sua cantina un piccolo fantasma verde e gelatinoso. Il fantasma si chiama Hugo, è buono e racconta a Tom di essere fuggito dal maniero dove abitava a causa dell’arrivo di uno spirito malvagio. Il ragazzino decide allora di aiutare il suo nuovo amico rivolgendosi a Hetty, una scontrosa ...

QuiMediaset_it : #Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi In prima serata su #Italia1 1^ tv - cineblogit : Stasera in tv: 'Ghosthunters - Gli Acchiappafantasmi' su Italia 1 - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Ghosthunters - Gli Acchiappafantasmi' su Italia 1 #cinema -