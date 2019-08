Rossi rivela | quando ero in Ducati ho pensato di smettere

MotoGp - le rivelazioni di Silvio Fratesi : “Valentino Rossi è diventato ancora più famoso grazie a Marquez” : Il numero uno dei Fan Club del Dottore ha parlato della popolarità del pesarese, sottolineando come sia cresciuta grazie a Marquez La lunga intervista concessa da Valentino Rossi ai microfoni di Radio Rai Uno è stata un’opportunità per far luce sugli obiettivi del Dottore, deciso a proseguire la sua carriera anche nella pRossima stagione. AFP/LaPresse Oltre al nove volte campione del mondo, sono intervenuti nella puntata di ...

Boca Juniors - le rivelazioni di De Rossi : “tutte le strade mi hanno condotto qui - la Bombonera mi emoziona” : Il centrocampista italiano ha parlato di questi suoi primi giorni da giocatore del Boca, esprimendo la propria soddisfazione per aver scelto gli Xeneizes La nuova avventura di Daniele De Rossi è cominciata da poco, ma il centrocampista italiano è rimasto già affascinato dal Boca Juniors e dai suoi tifosi. AFP/LaPresse Nel corso di una lunga intervista rilasciata al canale ufficiale del club, l’ex Roma non ha nascosto la sua emozione ...

VIDEO Baldassarri e Foggia lasciano l’Academy di Valentino Rossi - la rivelazione di Uccio : “Lorenzo Baldassarri e Dennis Foggia non saranno più con noi il pRossimo in Academy“. Questa è la rivelazione che Uccio, grande amico di Valentino Rossi, ha rilasciato ai microfoni di Sky in apertura del lungo weekend riservato al GP di Repubblica Ceca. Baldassarri è attualmente impegnato in Moto2 mentre Foggia sta milando nel Mondiale Moto3. Di seguito le dichiarazioni di Alessio Salucci. VIDEO Baldassarri E Foggia, ADDIO ...

Vasco Rossi rivela : “La mia prossima canzone potrebbe essere l’ultima” : In due post su Instagram tratti dal suo nuovo libro, il rocker di Zocca confessa l’arrivo di una “canzone definitiva” che potrebbe porre fine alla sua lunga carriera. “Non ho altri interessi. La musica e` sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano”. Così Vasco Rossi rivela ai suoi followers sui ...

Dai cani ‘Valentino’ e ‘Rossi’ al numero 46 sui kart - le rivelazioni di Albon : “mi sono innamorato di lui quando…” : Il pilota della Toro Rosso ha parlato della sua passione per Valentino Rossi, raccontando alcuni succosi retroscena La sua passione per Valentino Rossi nasce da lontano, da quando da piccolino ammirava le gesta del Dottore sui circuito di mezzo mondo. Alexander Albon si è innamorato sportivamente di lui grazie ad una esultanza, per intenderci quella con palla da bowling e strike annesso. AFP/LaPresse Una scena che ha colpito il pilota ...

Matias Vargas - el monito sarà la pRossima rivelazione in Liga? : Matias Vargas sbarca nella Liga spagnola; è fresca la notizia dell’accordo, che il calciatore argentino ha trovato con l’Espanyol, di cinque anni. Ha firmato fino al 2024.Calciomercato estero, Sudamerica, Matias Vargas, Espanyol / Non so quanti di voi seguano il calcio argentino quindi per molti potrebbe essere un nome che dice poco se non nulla. All’anagrafe Matías Ezequiel Vargas Martin.Da quelle parti, per tutti, ...

Formula 1 - la sorprendente rivelazione di Eddie Jordan : “Hamilton l’anno pRossimo andrà alla Ferrari” : L’ex proprietario della omonima scuderia si è lasciato andare ad una clamorosa previsione che difficilmente potrebbe avverarsi Fantamercato, o forse qualcosa in più. Sicuramente previsioni leggermente spinte, che hanno come protagonista l’eccentrico Eddie Jordan. photo4/Lapresse L’ex proprietario dell’omonima scuderia, rimasta in Formula 1 dal 1991 al 2004, si è presentato a Silverstone in qualità di commentatore ...

MotoGp – Dalla fiducia in Valentino Rossi agli incontri con le squadre di entrambi i piloti : le rivelazioni di Lin Jarvis : Lin Jarvis, la fiducia in Valentino Rossi e quegli incontri interni che hanno dato la svolta per Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha I piloti della MotoGp sono pronti per sfidarsi in un nuovo appassionante appuntamento, il nono stagionale e l’ultimo prima della pausa estiva. Al Sachsenring Valentino Rossi va a caccia del riscatto dopo tre amarissimo zeri consecutivi, che non hanno però abbattuto il Dottore ed il suo ...