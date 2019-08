Eurodonne | Italia travolge Portogallo Azzurre partono bene

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'Italdonne della pallavolo parte con il piede giusto ai Campionati Europei 2019, in corso di svolgimento in Polonia, Turchia, Ungheria e Slovacchia. A Lodz nella pool B, le ragazze di Mazzanti non hanno avuto problemi a superare nettamente il3-0 (25-15, 25-14, 25-13). Le vice campionesse mondiali, al ritorno in campo dopo la gara che e' valsa la qualificazione olimpica contro l'Olanda, si sono dimostrate troppo superiori rispetto alle lusitane, esordienti assolute in una rassegna continentale. Nei primi scambi l'e' apparsa un po' contratta, ma spazzata via la tensione Malinov e compagne hanno preso in mano il pallino del gioco e non l'hanno piu' lasciato. Come formazione iniziale il ct Davide Mazzanti ha schierato come formazione iniziale Malinov in palleggio, opposto Egonu, centrali Chirichella e Folie, schiacciatrici Sorokaite e Sylla, libero De ...

