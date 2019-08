Spettacolo e colori al Franchi | presentazione in grande stile per Ribery | la Fiorentina

Fonte : sportfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) Tantissimo i tifosi presenti sulle tribune perper accogliere Franck, entrato sul terreno di gioco sulle note di ‘The eye of the tiger’ Serata speciale per lae i suoi tifosi, il club viola infatti ha aperto le porte delper presentare Franck, ultimo colpo della società gigliata. Vero e proprio bagno di folla per il francese, quasi 10.000 persone sulle tribune dello stadio di Firenze che hanno applaudito l’ingresso in campo dell’ex Bayern, avvenuto sulle note della celebre canzone di Rocky: ‘The eye of the tiger‘. Testa alta, una serie di palleggi e sette palloni autografati lanciati al pubblico, sotto gli occhi degli emozionati Daniele Pradé e Joe Barone. Non sono mancate nemmeno le parole, in perfetto italiano, dello stesso: “Toni è come mio fratello, mi ha chiamato tante volte e mi ha ...

