Open Arms | dei 27 migranti fatti sbarcare perché minorenni 8 sono maggiorenni Salvini

Open Arms - Salvini smaschera i migranti : "Almeno 8 sono maggiorenni" : Angelo Scarano Il vicepremier segue dal Viminale l'identificazione dei 27 sbarcati da Open Arms: "Dopo presunti malati, presunti minori?" Dopo lo sbarco dei minori dalla Open Arms, dal Viminale e soprattutto dal ministro Salvini vengono sollevati alcuni dubbi sull'effettiva età dei ragazzi e delle ragazze che hanno lasciato la nave dell'ong spagnola ferma a largo di Lampedusa. Già questo pomeriggio, il ministro Salvini aveva parlato ...

Salvini : Open Arms - 8 maggiorenni tra 27 : 20.11 "Mi riferiscono da Lampedusa che dei 27 immigrati per i quali è stato ordinato lo sbarco in quanto minorenni, già 8 si sono dichiarati maggiorenni! Vedremo gli altri... Dopo i 'malati immaginari' ecco i 'minorenni immaginari'! Però quello cattivo è Salvini. Mentre altri cedono, io non cambio idea". Lo ha scritto il ministro Salvini, dopo i primi accertamenti sui 27 scesi dalla Open Arms.

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Il suo destino è il carcere”. E il ministro chiede consiglio ai fan : “Mi dimetto o tengo duro?” : Sulla vicenda della Open Arms, la nave dell’omonima ong spagnola bloccata da 16 giorni nel mediterraneo in attesa di un porto sicuro, oltre al duello Conte-Salvini, con un primo round vinto dal presidente del consiglio, si sta consumando un altro scontro. Sui social, infatti, neanche mezz’ora dopo il via libera del ministro dell’Interno allo sbarco dei 27 minori non accompagnati che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, ...

Open Arms - Saviano chiama Salvini bandito - Fusaro : 'Così parlò con il cappello da giullare' : Il caso della Ong Open Arms è stato il pretesto per un altro botta e risposta tra Roberto Saviano e Diego Fusaro, che hanno affidato le proprie riflessioni sulla faccenda ai social network. Tra i due non sembra esserci una particolare simpatia, così come tra l'autore di Gomorra e il Ministro dell'Interno, controbilanciata dallo scarso feeling che il filosofo pare avere per Saviano. Lo scambio di "complimenti" nasce dall'ennesimo caso che ha al ...

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' in corso l'ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L'ispezione è stata disp

Sono arrivati sul molo di Lampedusa i minori dalla Open Arms. Salvini : "Chissà se sono “presunti” minori - come i “presunti” malati” : La situazione si sblocca dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Il pm dispone un’ispezione medica a bordo e la ong ribadisce: non possiamo più garantire la sicurezza sulla nave

Open Arms - il video dello sbarco dei 27 minori a Lampedusa : Open Arms, il video dello sbarco dei 27 minori a Lampedusa I minori, tutti non accompagnati, sono arrivati sul molo Favaloro a bordo di due motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza e sono poi stati trasferiti nell'hotspot dell’isola, in contrada Imbriacola Parole chiave: ...

Squadra Mobile e medici sulla Open Arms : 19.19 Una delegazione, composta dal medico della Sanità marittima, uomini della Squadra Mobile di Agrigento e della Guardia costiera, è a bordo della Open Arms. L'ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave. A bordo sono in 134.

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Open Arms - Salvini a Conte : «Mio malgrado accetto decisione». I 27 minori sbarcati a Lampedusa : Matteo Salvini non ostacolerà lo sbarco dei minori a bordo della nave Open Arms. Sono 27 i minori non accompanati per i quali è stato disposto lo sbarco. La polizia sta...

Migranti : minori sbarcati da Open Arms trasferiti in hotspot Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa i 27 minori non accompagnati sbarcati poco fa dalla nave Open Arms. Restano a bordo 107 Migranti. Tra i minori ci sono eritrei, sudanesi, gambiani e ghanesi. Oltre a nigeriani ed egiziani.