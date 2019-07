Serie C | nella nuova stagione si giocherà molto di domenica | il sabato tre anticipi

Basket femminile 3×3 - World Series 2019 : Italia sconfitta da Repubblica Ceca e Cina nella prima giornata : giornata da dimenticare per la Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di La Rochelle (Francia) delle World Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre, campionesse iridate lo scorso anno, hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Rae Lin D’Alie rimediando due sconfitte e avviCinando pericolosamente l’eliminazione in vista della seconda giornata. Debora Carangelo, Giulia ...

The Witcher : al San Diego Comic-Con gli attori principali parlano dei propri ruoli nella Serie TV : Il San Diego Comic-Con ha ospitato un panel dedicato alla serie TV di Netflix, The Witcher, ed il cast ha partecipato spiegando qualcosa di più sui propri ruoli.Durante il panel, Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer), hanno discusso della loro audizione. Oltre a questo anche la sceneggiatrice ufficiale Lauren Hissrich ha spiegato l'importanza per il team di rimanere fedeli alla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski ...

Nella Serie The Witcher di Netflix potrebbero comparire anche gli amati personaggi di Vesemir e Eskel : Il silenzio che circondava la serie Netflix di The Witcher si è finalmente rotto. Dal Comic-Con di San Diego è finalmente arrivato il primo trailer per l'attesa serie che ha già ottenuto moltissime reazioni da parte dei fan su Twitter.Mentre sappiamo che la serie si s'ispirerà maggiormente ai libri, ci saranno alcuni richiami ai giochi di CD Projekt RED, come la celebre scena della vasca da bagno di The Witcher 3. Ma per quanto riguarda i ...

Gone - Chris Noth e Leven Rambin nella Serie tv al via : Chris Noth e Leven Rambin insieme per Gone: la nuova serie in onda su Retequattro al via da lunedì 22 luglio alle 21,25. La serie, definita un police procedural fatta di 12 episodi al momento per un’unica stagione racconta di casi di sequestri e persone scomparse sulle quali indaga una speciale task force dell’FBI. Gone rappresenta un’inedita co-produzione internazionale USA-Francia-Germania in cui hanno preso parte la francese TF1, la ...

Nuoto di fondo – Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa del World Series a Lac St. Jean : sua la 10 km femminile : Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa delle World Series nelle acque di Lac St. Jean (Canada): l’azzurra vince la 10 km femminile davanti ad Anna Olasz e all’alla francese Caroline Jouisse Dalla Corea del Sud al Canada nel giro di qualche giorno, vincente in entrambe le acque. Rachele Bruni, vice campionessa del Mondo a Gwangju con pass olimpico per Tokyo 2020, e argento iridato nella staffetta 4×1250 mixed, trionfa nella ...

Nella Serie The Witcher di Netflix ci sarà la celebre scena della vasca da bagno : Ebbene sì, a quanto pare Nella serie The Witcher di Netflix ci sarà una scena Nella vasca da bagno.La showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, ha confermato a io9 che "c'è una vasca da bagno in questa stagione. Non ti dirò chi c'è Nella vasca, ma c'è una vasca da bagno". La presenza della scena, dunque, rende chiaro come la serie, oltre a ispirarsi ai libri di Andrzej Sapkowski, farà riferimento anche alla serie di giochi di CD Projekt RED.Come ...

Calciatore di Serie A nella bufera - spuntano conversazioni ‘hot’ : chat spinte con altre fan : Nelle ultime ore e sotto l’ombrellone si parla di calciomercato ma anche di situazioni extracalcistiche che sono comunque sempre molto seguite dagli appassionati di calcio e non solo. Nelle ultime ore si parla con insistenza di Kevin Bonifazi, difensore del Torino finito al centro di voci di gossip. Secondo quanto riporta l’influencer Deianira Marzano il Calciatore avrebbe scambiato delle conversazioni spinte con delle utenti ...

Il trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 : James McAvoy nella Serie già rinnovata per una seconda stagione : Il primo, maestoso, trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 non ha bisogno di molti commenti e nemmeno di una sontuosa cornice perché riesce a mettere insieme gli elementi della trilogia omonima di Philip Pullman. La serie promette bene e sembra ben lontana dalla lentezza e dalla noiosa trasposizione cinematografica de La Bussola d'Oro, regalando al pubblico adrenalina, colpi di scena e una regia di tutto rispetto visto che Tom Hooper, ...

Nancy Drew conquista il Comic-Con 2019 tra adrenalina e sangue : gli Hardy Boys saranno nella Serie? (video) : Nancy Drew non delude. nella prima giornata del Comic-Con 2019 è stata proprio la nuova serie The CW la regina assoluta e con un video che mostra alcune delle scene clou dello show non poteva essere altrimenti. Dal ritrovamento di un cadavere nel parcheggio del locale dove lavora all'inizio delle indagini, dagli abiti insanguinati ai possibili colpevoli, la nuova versione di Nancy Drew segue la falsariga di Riverdale e si fa più oscura sia ...

We Are Who We Are la figlia di Scorsese e il nipote di Bud Spencer nella Serie di Guadagnino per Sky e HBO : We Are Who We Are definito il cast della serie tv di Luca Guadagnino per Sky Atlantic e HBO Chloë Sevigny, la figlia di Martin Scorsese e il nipote di Bud Spencer tra gli attoriLe riprese a fine luglio in ItaliaCon una serie di post su Instagram sull’accont aperto per la serie, Luca Guadagnino ha pubblicato le foto del cast degli attori di We Are Who We Are la serie ambientata in Italia in una base americana, prodotta da Wildside per HBO e ...

We Are Who We Are - Chloë Severgny e il nipote di Bud Spencer nella Serie di Guadagnino di Sky e HBO : ...

Nella Serie The Witcher di Netflix Geralt porterà con sé anche la spada d'argento : Le ultime immagini della serie Netflix di The Witcher erano incentrate su Rutilia, o almeno questo è quello che tutti pensavano a prima vista. A quanto pare, però, nell'immagine c'era un dettaglio interessante che in molti non hanno visto, fino a quando lo showrunner della serie non ha esortato i fan a dare un'occhiata più da vicino al debutto di Rutilia. Nell'immagine, infatti, sembra proprio spuntare un pomo di una seconda spada, che ...

La crisi dei numeri 1. Nella prossima Serie A 11 portieri su 20 saranno stranieri : Nella prossima serie A le porte delle squadre italiane saranno difese per più del 50% da portieri stranieri: undici titolari su venti. Una scuola in crisi La nostra scuola è in crisi, dice Dino Zoff al Corriere della Sera: “E la colpa è tutta del metodo di allenamento. Oggi si lavora molto sui piedi e poco sulla tecnica specifica del ruolo. Cosa serve che un portiere faccia ripartire bene l’azione se poi non azzecca un’uscita o non blocca ...