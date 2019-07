L' Assalto dell' Anticiclone Africano porterà ad un Boom di calore per tutta la settimana

Il nuovo Assalto della Lega a Conte : Si riaccende lo scontro, nel governo, sui due temi che più hanno diviso M5s e Lega da inizio legislatura: l'Alta velocità Torino-Lione e l'autonomia differenziata. Ad innescare la miccia sulla Tav Matteo Salvini, che commentando gli scontri tra forze dell'ordine e 'no Tav' nel cantiere di Chiomonte, ha scandito: "Nessuna tolleranza per i criminali, mi aspetto condanne inequivocabili da tutti gli schieramenti politici". Il ministro ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’Assalto - tris azzurro nei 16mi nella sciabola donne. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Gli altri risultati del primo turno: Qian-Lam 15-7, Gkountoura-Velasquez 15-12, Pusztai-Benitez Romero 15-12, Zagunis-Shchukla 15-9, Choi-Tamura 15-9, Vila-Georgiadou 15-14 9.09: Rossella Gregorio batte 15-10 la azera Bolshakova e si qualifica per i sedicesimi la cinese Qian 9.08: Martina Criscio batte 15-12 la bulgara Ilieva e accede ai sedicesimi di finale dove affronterà la greca ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo all’Assalto - sciabolatrici outsider. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Oggi sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) verranno assegnati gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, con gli assalti per le medaglie nella ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i giovani d’Assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...

Impey è il più svelto nell'Assalto al treno della 9a tappa del Tour de France : Daryl Impey ha vinto la nona tappa del Tour de France 2019, la Saint-Etienne-Brioude, 170 km. Il sudafricano della Mitchelton-Scott ha battuto Tiesj Benoot in uno sprint a due. I due sono, assieme a altri tredici uomini erano andati in fuga nei primi chilometri della frazione. Julian Alaphilippe si

Westbrook a Houston/ Clamorosa trade con Paul : Rockets all'Assalto della NBA : Westbrook sbarca a Houston in cambio di Chris Paul: per la squadra texana è assalto al titolo NBA 2019-2020. Ecco tutti i dettagli

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. L’Italia all’Assalto della svizzera : cinque coppie azzurre al via : Tre coppie italiane già nel tabellone principale e due nelle qualificazioni: è un contingente corposo quello italiano che si appresta ad affrontare il Major Series di Gstaad, uno dei cinque appuntamenti più importanti della stagione, che segue di pochi giorni il torneo iridato di Amburgo. Torneo strano, quello svizzero, quest’anno: per importanza si può paragonare ad un Grand Slam nel tennis ma la collocazione, una settimana dopo il ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Tatiana Andreoli nei quarti dell’arco! Italia d’Assalto con tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.38 ARCO – Terzo quarto di finale: Busknjerg (Den)-Stepanova (Rus) 2-2 8.37 tiro A SEGNO – Varricchio risale leggermente la china nella seconda fase di qualificazione della pistola 25 metri e si colloca al 14mo posto ma non basta per la finale 8.35 tiro A VOLO – Prima serie di piattelli perfetta per Diana Bacosi che chiude in testa, ...

Calciomercato Milan - Reina respinge l’Assalto della Juve : il portiere spagnolo vuole restare : Calciomercato Milan – Pepe Reina respinge le sirene della Juventus. Il portiere spagnolo è stato accostato ai bianconeri subito dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, al quale è molto legato. Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile scambio di portieri con Mattia Perin, poco utilizzato da Allegri nella scorsa stagione e desideroso di tornare in Nazionale. Come riporta ‘As’, il 36enne spagnolo a Milano sta ...

Terremoto - il Pian Grande di Castelluccio preso d’Assalto per lo spettacolo della fioritura : “siete tutti benvenuti - ma non calpestate i fiori” [FOTO] : “Venite a Castelluccio ad ammirare la fioritura, ma non calpestate nè i fiori, nè le Piante della lenticchia“: e’ l’appello che Diego Pignatelli, agricoltore e presidente della Proloco del borgo, fa, attraverso l’ANSA, ai tanti visitatori e turisti che ogni giorno salgono sul Pian Grande per vedere da vicino uno degli spettacoli piu’ suggestivi che la natura possa regalare. “Ogni anno rivolgiamo sempre ...

Agricoltura : Assalto della cimice asiatica su coltivazioni di frutta - il caldo ne favorisce la prolificazione : E’ in corso un assalto dei frutteti in diverse zone della Lombardia, la responsabile è la cimice asiatica, e la sua comparsa sarebbe dovuta alla comparsa del caldo improvviso. La Coldiretti regionale lo rende noto in base a un monitoraggio sul territorio, dal quale emerge che in provincia di Mantova è già emergenza mentre situazioni critiche si registrano anche in provincia di Lodi. “I danni provocati da questo insetto – spiega la ...

Il Mattino – Addio Diawara e Rog - il Napoli prepara l’Assalto ad un altro gioiello dell’Empoli : Il Mattino – Addio Diawara e Rog, il Napoli prepara l’assalto ad un altro gioiello dell’Empoli Dopo l’ esterno destro Giovanni Di Lorenzo che con molte probabilità sarà il primo acquisto per la prossima stagione, il Napoli prepara l’ assalto ad un altro gioiello dell’ Empoli. Parliamo di Ismaël Bennacer centrocampista francese naturalizzato algerino di origini marocchine. Il giovanissimo talento di ...

Napoli - l'Assalto dei green block : occupati gli uffici dell'Enel : Un gruppo di manifestanti che sta partecipando al corteo Friday for Future, a Napoli, ha fatto irruzione negli uffici Enel in via Depretis. I ragazzi, con indosso tute verdi, sono entrati nella...