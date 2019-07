Volo urgente dell’Aeronautica Militare per una ragazza sarda di 24 anni in imminente

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Unadi 24, inpericolo di vita a causa di una grave patologia, è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio di oggi, da Cagliari a Ciampino, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo, per il successivo ricovero all’ospedale “Fatebenefratelli” di Roma. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronauticatiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, è decollato alle 19:15 circa dall’aeroporto di Cagliari dove la paziente è stata imbarcata con un’equipe medica per assicurare l’assistenza durante il. L’aereo è atterrato nell’aeroporto di Ciampino intorno alle 20:00, da dove il paziente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale della capitale. Ilsanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni ...

