Sbarco sulla Luna | undici straordinarie curiosità sulla Missione spaziale Apollo 11

Sbarco sulla Luna - perché per qualcuno non è mai avvenuto : Gli ultimi anni ci hanno dimostrato che a poche cose sappiamo essere ingrati come al progresso che ci regalano scienza e tecnologia. Oggi festeggiamo il cinquantesimo anniversario dello Sbarco sulla Luna e, in questa epoca di paradossi, la più grande impresa nella storia del genere umano deve essere ancora difesa dall'accusa di essere una messinscena. Come sintetizza brutalmente Richard Godwin sul Guardian ci volle il lavoro di 400 ...

50° anniversario dell’allunaggio - Piero Angela ricorda lo Sbarco sulla luna - vissuto a New York : “Lì scelsi per sempre la scienza” : La missione Apollo 11 e lo sbarco sulla luna hanno fatto innamorare milioni e milioni di persone e da quel 20 luglio 1969, è cambiato il modo in cui l’umanità ha guardato alla luna e all’esplorazione spaziale. Tra quanti si sono fatti ispirare da quella storica impresa, c’è anche chi, dopo aver visto Armstrong e Aldrin calpestare il suolo lunare, si è totalmente innamorato della scienza. In un’intervista a LaPresse, Piero Angela ricorda ...

Sbarco sulla Luna : 50 anni fa la storica diretta della Rai : Tito Stagno “Buonasera a tutti. Quelle che stiamo per vivere tutti insieme gli abitanti della Terra, sono forse le ore più importanti di questo secolo. L’uomo sta per violare il primo mistero dell’universo, sta per compiere la prima tappa nell’esplorazione del Cosmo, sta per conquistare la Luna”. Con queste parole, alle 19.28 di domenica 20 luglio 1969, Andrea Barbato dette ufficialmente il via alla lunga diretta Rai organizzata per ...

50° anniversario dello Sbarco sulla Luna - le associazioni animaliste : “mai più animali nello Spazio” : E’ tutto pronto, al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, per la Soyuz MS-13 che domani, 20 Luglio, porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, Andrew Morgan della NASA ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. La corsa allo Spazio, da sempre, ha affascinato addetti ai lavori e non. Ma c’è un aspetto che ha sempre catturato l’interesse di molti curiosi: quello ...

Vivere sulla Luna 50 anni dopo lo Sbarco : ecco quando inizierà il turismo sul satellite : Il turismo spaziale e le colonie Lunari sono tra i progetti più ambiziosi inseguiti sia dalle agenzie governative che dalle compagnie aerospaziali private, come SpaceX di Elon Musk e Virgin Galactic di Richard Brenson. ecco quando voleranno i primi turisti nell'orbita Lunare e dove probabilmente verranno costruite le prime colonie.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna - con Oculus Quest rivivi la missione Apollo 11 : Il 20 luglio 1969 sono 50 anni dallo Sbarco sulla Luna. Quando vedi la paura negli occhi di Buzz Aldrin e Neil Armstrong cominci a sudare. I due astronauti più famosi della storia sono seduti accanto a te, lasciandoti i comandi del modulo Lunare nella speranza che tu li faccia arrivare sani e salvi. Provi ad avvicinarti piano, ma la superficie è dannatamente vicina e tu rischi di mandare tutto all'aria schiantandoti dopo 4 giorni ...

Sbarco sulla Luna - la sfida Usa-Urss ha segnato l’umanità. Come quel ‘grande passo’ : Negli anni Sessanta la conquista della Luna è diventata il più alto momento simbolico della guerra fredda. L’approdo Lunare sembra quasi che metta in palio il primato della civiltà fra due sistemi contrapposti. L’idea un po’ romantica e studiata di far compiere “un grande passo all’umanità” – frase recitata da Neil Amstrong nella sua prima camminata Lunare (One small step for a man, one giant leap for mankind) – nasconde ...

Lo Sbarco sulla Luna grazie all'italiano Rocco Petrone che salvò la missione con un bullone : Figlio di emigranti lucani, riuscì a entrare nell'Accademia militare di West Point in piena guerra, nonostante un cognome "nemico". Suo il "go" che fece la storia.

All'asta i nastri originali della NASA dello Sbarco sulla Luna : ?Dovendo mettere All'asta oggetti collegati alle missioni Apollo, Sotheby sceglie il 20 luglio, data del cinquantesimo anniversario dell'alLunaggio.Si tratta dei tre nastri magnetici dove sono stati registrati i video che immortalano la discesa di Armstrong, le esitazioni prima di abbandonare l'ultimo piolo della scaletta, il piccolo passo e tutte le attività svolte nella prima passeggiata Lunare. La NASA, molto attenta alle ...

Sbarco sulla Luna - quando e come torneremo sul nostro satellite : La capsula Orion in direzione Luna (Credit immagine: Nasa) L’aquila è atterrata. Questo il codice che segnala, il 20 luglio 1969, l’arrivo dell’Apollo 11, e dell’essere umano, per la prima volta sulla Luna. Una delle esperienze più intense e cariche di entusiasmo – scientifico, culturale, politico – che il Mondo, incollato allo schermo del televisore o alla radio, abbia mai vissuto, tanto che a 50 anni esatti da quel giorno il sogno di rivivere ...

Sbarco sulla Luna : i luoghi della missione raccontati attraverso le mappe : Lo Sbarco sulla Luna è stato uno dei momenti più emozionanti della storia del Novecento. Indubbiamente la missione Apollo 11, che ha portato per la prima volta gli astronauti sulla Luna, è stato un traguardo per la scienza e una importante dimostrazione della capacità dell’uomo di affrontare problemi complessi in ambienti dalle condizioni estreme. In occasione dell’anniversario dell’alLunaggio, Esri ha realizzato una mappa 3D interattiva e ...

Missione spaziale Apollo 11 : il Doodle di Google celebra lo Sbarco sulla Luna : Il Doodle di Google del 19 luglio celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, attraverso un'animazione di cinque minuti che ripercorre le tappe fondamentali dell'Apollo 11. A commentare le immagini è Michael Collins, uno dei tre astronauti della celebre Missione. Fu l'unico dei tre a non poter mettere piede sulla regolite Lunare, poiché pilota del Modulo di comando e servizio rimasto in orbita.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna - Missione Apollo 11 : “Solitudine e responsabilità - quello di Michael Collins fu un ruolo difficile” : Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale nel 2001, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, nella trasMissione ‘Buio in Sala’ condotta da Piercarlo Fabi. Guardare la Terra da un’altra prospettiva – “Uno dei fattori più importanti delle imprese spaziali è il cambio di prospettiva, il vedere il nostro pianeta da un altro punto di vista. Le missioni Apollo ci hanno consentito di ...

Missione spaziale Apollo 11 - la storia dell’allunaggio a 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Icona della conquista Lunare (foto: Nasa) Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la Missione spaziale Apollo 11. Ad aprirlo era stato sette anni prima l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la Luna. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche ...