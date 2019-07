Domani a Cinecittà World arriva Alessandra Amoroso

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma –20 luglio a Cinecitta’a Romaorganizza per/e insieme alla sua Big Family una giornata intera di festa per raccontare una storia di amore iniziata 10 anni fa e che ancora oggi e’ un viaggio aperto ricco di musica, energia e inesauribile entusiasmo. Per l’occasione i 310mila metri quadrati del Parco di Cinecitta’grazie a un grandissimo progetto di visual e allestimento – curato da Sergio Pappalettera – diventano la casa die della sua Big Family. Saranno 8 le aree del Parco personalizzate, animate con contenuti legati alle canzoni e ai dischi usciti fino a oggi: da Amore Puro aVivere a Colori, da Senza Nuvole al Mondo in un secondo, da Stupidaa 10, l’album uscito nel 2018 che racchiude tutti i sentimenti e le emozioni di 10 anni di carriera condivisi giorno dopo giorno con la Big ...

