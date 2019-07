Gay | medico del Cto Pini di Milano su Fb | “È malattia | sono maniaci e pedofili” Usuelli

Gay - medico del Cto Pini di Milano su Fb : “È malattia - sono maniaci e pedofili”. Usualli (+Europa) : “Intervenga l’Ordine” : “Per me è una malattia come le malattie psichiatriche“, “Io avevo un gatto che era sospettato essere gay, questo dimostra che è una malattia”, “Omosessualità può sfociare nella ‘maniacità’ sessuale e pedofilia” e, infine, “Se fossi ministro della sanità non permetterei le adozioni ai gay“. Questi sono i testi dei quattro commenti che Giovanna Foracchia, dottoressa del CTO Gaetano Pini ...

