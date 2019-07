Cuccarini-Matano | la nuova coppia de La vita in diretta

La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi conduttori : Lorella Cuccarini e Alberto Matano prossimi conduttori de La Vita in Diretta La prossima stagione de La Vita in Diretta sarà targata dai conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Questo almeno quel che svela il sempre puntuale e informato Tv Blog. Dal prossimo settembre, dunque, il giornalista e la showgirl terranno compagnia al pubblico pomeridiano di […] L'articolo La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi ...

Lorella Cuccarini e Alberto Matano conducono La Vita in Diretta 2019/2020 : Alberto Matano Rai 1 ha deciso che nella stagione tv 2019/2020 la conduzione de La Vita in Diretta sarà totalmente rivoluzionata: al posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, arrivano Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Due volti nuovi per lo storico contenitore pomeridiano, non certo per la rete. Del ritorno in tv di Lorella Cuccarini se n’è parlato tanto, spesso anche a sproposito a causa della simpatia per l’attuale governo, ...

