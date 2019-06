Fedez | il nuovo look è ‘choc’ | ecco come è diventato E Chiara Ferragni reagisce così

caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 giugno 2019) In una storia, qualche tempo fachiedeva se volessero checambiasse colore di capelli. Eè stato. Il rapper ha sconvoltoi suoi fan. In una serie di stories, il cantante ha sfoggiato ilcolore di capelli lasciando senza parole chiunque si imbattesse nelle sue stories. Ma per lasciare una testimonianza tangibile delha pubblicato uno scatto e mostra i suoi capelli ossigenati. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”, scrive accanto commentando ironicamente il. Ma è stata la reazione dia stupire i fan. Sotto, una si moltiplicano i commenti di stupore. Tra i primissimi a commentare c’è la moglie: “Ma quanto sei figo amore mio”, scrive felice.Anche se la sua prima reazione non deve essere stata esattamente quella. Tra le stories, il rapper ne pubblica una ...

