Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La nuova classifica del romano

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Unacostante, ma anche molto repentina. Di settimana in settimana il bestdisi sta rivoluzionando, andando a migliorarsi sempre di più. Ora però siamo entrati in un’altra dimensione: ilinfatti è vicinissimo alla top-20 dellaATP. Il capolavoro a Stoccarda e, con la vittoria su Seppi oggi, già due turni superati in quel di Halle: il classe 1996 si sta esaltando nei tornei teutonici su erba e, alla vigilia di Wimbledon, fa sognare i tifosi italiani. Con i quarti di finale in terra tedescasarebbe numero 21 al mondo virtualmente (iniziava la settimana da 22): la top-20 è tutt’altro che lontana. In ventesima piazza troviamo infatti Roberto Bautista Agut che domani sfiderà molto probabilmente Roger Federer. Per ilinvece un avversario già battuto di recente: il russo Kachanov. Vincere, con la contemporanea ...

SuperTennisTv : Matteo Berrettini supera in rimonta Seppi e approda ai quarti di Halle... i primi in carriera in un #ATP 500!… - angelomangiante : Che meraviglia ragazzi!!! Molto più di un campione in erba. Stravincere a #Stoccarda senza perdere un set, battend… - SuperTennisTv : ?? Matteo Berrettini campione di Stoccarda! ?? L'azzurro supera in finale Auger-Aliassime per 6-4 7-6(11) e si regal… -