Federico Fashion Style ho una figlia e una compagna e non sono rifatto

Federico Fashion Style ho una figlia e una compagna : Federico Lauri meglio conosciuto come Federico Fashion Style è diventato una star. Prima semplice parrucchiere ma dei personaggi famosi nel suo salone di bellezza, poi divo del web con più di 600mila followers e infine volto televisivo grazie a “Real Time “che l’ha sdoganato. Sono tante le curiosità legate al giovane parrucchiere. La prima parola che compare al fianco del suo nome su Google è “g….y”, ma il parrucchiere ha dichiarato di essere ...

Federico Fashion Style : "Non sono gay : ho una figlia e una compagna" : Federico Fashion Style , al secolo Federico Lauri, è diventato una star. Prima semplice parrucchiere (ma dei personaggi famosi) nel suo salone di bellezza, poi divo del web con più di 600mila followers e infine volto televisivo grazie a Real Time che l'ha sdoganato. sono tante le curiosità legate al giovane parrucchiere. La prima parola che compare al fianco del suo nome su Google è "gay", ma il parrucchiere ha dichiarato di essere ...

“L’ha rovinata”. Federico Fashion Style ripara il danno ai capelli della nota showgirl : La foto postata su Instagram da Federico Fashion Style, tra i parrucchieri più in voga del momento per le donne del mondo dello spettacolo nostrano, parla chiaro: Nina Moric è arrivata nel suo salone con una chioma totalmente danneggiata dall’opera di “parrucchieri che si credono stilisti di fama internazionale” e ci è voluto il suo intervento per risollevare la situazione. #markcaltagironedonna ha scritto Federico Fashion Style, rinomato ...