Modena | tensione all’Italpizza | coordinatore Si Cobas afferrato per il collo dagli

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ancoradavanti ai cancelli di Italpizza, colosso delle pizze surgelate del modenese, dove da mesi vanno avanti le proteste dei lavoratori per chiedere l’adeguamento del contratto e le libertà di attività sindacale. Nella giornata di martedì 18 giugno, durante uno dei picchetti, ildel Sidi, Marcello Pini, è stato immobilizzato dalla polizia e portato in Questura. Come si vede dal video (pubblicato su Facebookstessi lavoratori), il sindacalista sta cecando di calmare i manifestanti che si trovano dietro il cordone di poliziotti in assetto antisommossa. Rivolgendosi a loro, vola anche un’offesa nei confronti di un agente. A quel punto un poliziotto si volta e lo afferra per il. Il sindacalista viene poi bloccato da due agenti della polizia e un carabiniere e trascinato dentro il furgone. Qui, secondo la denuncia del sindacato, ...

