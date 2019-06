Derby con il Benevento per l’amichevole durante il ritiro del Napoli

Beach volley - World Tour 2019 Ostrava. Che battaglie al primo turno! Walsh Jennings vince il Derby con Ross : Subito spettacolo a Ostrava per il torneo 4 stelle del World Tour: sono le prove generali, assieme a Varsavia, del Campionato Mondiale e si preannuncia una seconda parte di torneo incertissima, senza purtroppo coppie italiane al via dopo l’eliminazione nelle qualificazioni di Ranghieri/Caminati. In campo maschile non perdono un colpo Mol/Sorum che regalano emozioni contro Breuwer/Meeuwsen spuntandola 28-26 nel tie break, quasi un record. ...

Tennis : Roland Garros. Fognini vince Derby con Seppi - Bolelli fuori : Tennis, Roland Garros: Fabio Fognini si aggiudica il derby tricolore contro Andreas Seppi e raggiunge Matteo Berrettini e Salvatore Caruso

Roland Garros 2019 : Fognini si aggiudica in quattro set il Derby contro Seppi. Il ligure accede al secondo turno : Il Court “Simonne Mathieu” è stato teatro del derby tricolore, valido per il primo turno del Roland Garros 2019, tra Fabio Fognini (testa di serie n.9 del seeding) e Andreas Seppi (n.71 del mondo). L’ha spuntata il ligure al termine di un confronto nel quale, a tratti, la differenza tra i due giocatori è stata sostanziale. Poi, un piccolo calo di Fognini ha permesso a Seppi di rientrare in partita e di prolungare il match, ...

Genoa - salvezza con il brivido - Toti : “ci vediamo al prossimo Derby della Lanterna” : “Il Genoa resta in serie A! Felice che entrambe le squadre di Genova possano ancora sfidarsi sul campo di Marassi… ci vediamo al prossimo derby della Lanterna”. E’ questo il messaggio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che su Facebook commenta la salvezza conquistata dal Genoa nell’ultima giornata di campionato di Serie A grazie al pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta dell’Empoli ...

Playoff Serie B - Pescara-Verona 0-1 : contro il Cittadella sarà Derby veneto per la Serie A [FOTO] : 1/13 Fabio Urbini/LaPresse ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato al set decisivo con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Schwartzman avanti di un set - Bencic al secondo turno : Mladenovic comanda il Derby francese : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

BPER Beach Volley Tour 2019 - Lido di Ostia. Manni/Bonifazi rispettano il pronostico - Scampoli/Gradini vincono il “baby Derby” : Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi ripartono da dove si erano fermati un anno fa, dal podio, o meglio dal gradino più alto del podio nella prima tappa o prologo che dir si voglia del BPER Beach Volley Tour, il circuito organizzato dalla Beach Volley University che ha visto in campo femminile in trionfo delle giovani Claudia Scampoli, vice campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires lo scorso anno e Alice Gradini. In un’atmosfera non ...

Basket : caos in Grecia - l’Olympiacos rifiuta di giocare il Derby con il Panathinaikos nei playoff e sarà retrocesso. Storia di una brutta vicenda : E’ una brutta vicenda che non ha un lieto fine, quella che coinvolge le due rivali storiche del Basket greco, Olympiacos e Panathinaikos. L’ultimo capitolo ha un sapore che si fa fatica anche solo a immaginare: i Reds, una volta viste le designazioni di gara-1 dei quarti di finale dei playoff per il titolo greco proprio contro la compagine allenata da Rick Pitino, hanno deciso di non scendere in campo. Siccome l’Olympiacos è ...

LIVE Conegliano-Novara volley - Finale Champions League 2019 in DIRETTA : Derby italiano per il titolo : Buona pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano Novara, Finale di Champions League femminile in programma alla Max Schmeling Halle di Berlino. Per la prima volta dopo tanti anni si gioca la Finale secca, senza final four e dunque squadre fresche fisicamente per l’atto conclusivo della più importante competizione europea. Per la quarta volta, invece, si disputa una Finale tutta italiana in Champions League (nei tre precedenti ...

Beach volley - World Tour 2019 - Itapema. Cadono le star carioca : Alison e Ana Patricia/Rebecca perdono i Derby ed escono di scena : derby a sorpresa sulla sabbia di Itapma dove è in corso il torneo 4 Stelle brasiliano senza coppie italiane al via. Le sfide tutte carioca riservano dei risultati inattesi e soprattutto eliminano due delle coppie più attese sulla spiaggia di casa, Alison/Avaro Filho, reduci da trionfo di Kuala Lumpur e Ana Patricia/Rebecca, tre successi nella stagione 2019, l’ultimo dei quali un mese fa a Xiamen. In campo maschile la prima coppia che ...