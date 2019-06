Roland Garros 2019 | Roger Federer continua la sua marcia e va ai quarti | Leonardo Mayer

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019) Per la quinta volta in carrieraaccede aidi finale delsenza perdere un set. Lo svizzero non concede opportunità all’argentino, che esce dal Court Philippe Chatrier sconfitto per 6-2 6-3 6-3. Il prossimo avversario dell’elvetico, che per vincere il suo quarto match dell’anno sulla terra di Parigi impiega un’ora e 42 minuti, sarà uno tra il suo connazionale Stan Wawrinka e il greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 3 del mondo, inoltre, diventa il più anziano ad arrivare aidi finale di uno Slam dai tempi dei clamorosi US Open 1991 di Jimmy Connors, che arrivò in semifinale a quasi quarant’anni.comincia con un break in cinque minuti, mostrando un più che buono stato di forma.lotta per cercare di mettere in difficoltà lo svizzero, ma non ci riesce, e anzi perde un’altra volta il ...

ItaliaTeam_it : FABIO VOLA AGLI OTTAVI! ?? Superato in quattro set Roberto Bautista Agut, continua l’avventura di @fabiofogna al R… - Eurosport_IT : Pilota automatico per Roger Federer: 6-2 6-3 6-3 a Leo Mayer e gran ritorno ai quarti del Roland Garros ????????… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… -