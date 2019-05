La Roma batte il Parma e saluta De Rossi

Tennis - Roma ai piedi di Berrettini che batte Zverev e vola agli ottavi del Master 1000 : Nella sua Roma Matteo Berrettini ha vissuto una giornata indimenticabile. Il Tennista capitolino si è reso protagonista di una vera e propria impresa agli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sui prestigiosi campi in terra rossa del Foro Italico battendo il numero 5 del mondo Alexander Zverev. Un doppio 7-5 ha permesso all'azzurro classe 1996, reduce dalla vittoria del Torneo di Budapest e dalla finale in quelli di Monaco di ...

Piogge battenti in Emilia Romagna : sta tracimando la Diga di Ridracoli : Continua a piovere senza tregua sull'Emilia Romagna e tutti i bacini idrici della regione crescono a vista d'occhio, anche con molte preoccupazioni (come il caso del fiume Secchia nel modenese, ma...

Roma batte 2-0 la Juventus e spera ancora in posto Champions : La Roma batte la Juventus all'Olimpico con gol di Florenzi al 79' e di Dzeko al 92' e spera ancora in un posto in Champions League. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi salgono a 62 punti come il Milan, a -1 dall'Inter che deve giocare domani col Chievo e a -3 dall'Atalanta dei miracoli che dovra' giocare domenica prossima contro la Juventus, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia il 15 maggio all'Olimpico contro la ...

Internazionali d’Italia – Jannick Sinner fa innamorare Roma! Il giovane azzurro rimonta e batte Johnson : Jannik Sinner batte Steve Johnson all’esordio negli Internazionali d’Italia: il giovane tennista azzurro trionfa in rimonta il suo primo match nel Masters 1000 romano Probabilmente non si scopre oggi, chi lo ha seguito in queste settimane lo sa bene, ma una vittoria in un Masters 1000, a 17 anni, deve pur voler dire qualcosa. Dunque ci vogliamo sbilanciare: il tennis italiano ha una nuova, talentuosa, stellina. Jannik Sinner fa innamorare ...

Che battaglia il derby dei baby : Sinner doma Musetti - Piccioni - . Emilio Sanchez : 'Nadal? È lui il big da battere a Roma' - Lobasso - . Fognini ... : Da noi si è vinto di più, ma io guardo al futuro, non al passato» [...] Fognini vede la top 10 dalla terra alla… luna, Riccardo Crivelli, Gazzetta dello Sport, Il paradiso non è un luogo, ma uno ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i favoriti. Nadal è l’uomo da battere. Djokovic e Thiem primi rivali e Fognini sogna al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia 2019 sono ormai alle porte. Il torneo maschile comincerà ufficialmente sabato con le qualificazioni, ma già da domenica ci saranno alcuni match del tabellone principale. Al Foro Italico saranno presenti con ogni probabilità tutti i migliori del mondo, ad eccezione del solo Roger Federer, che dopo Madrid giocherà nuovamente al Roland Garros. Solo una prematura sconfitta nel torneo spagnolo potrebbe spingere lo ...

Il Milan soffre ma batte il Bologna 2-1 e aggancia la Roma : Il Milan torna a vincere. Contro il Bologna bastano un gol di Suso e Borini, 2-1, per gli emiliani rete di Destro, e i rossoneri agganciano la Roma al quinto posto, restando nella scia dell'Atalanta, ...

La Roma non passa a Genoa. L'Atalanta batte la lazio e 'vede' la Champions : In una giornata dai molti verdetti, ultimo dei quali la certezza del secondo posto per il Napoli grazie al 2 a 1 in rimonta sul Cagliari con gol partita di Insigne, e L'Atalanta che sbanca: il 3 a 1 ...

Cecchinato sbatte su Garin - Grilli - . Sinner - under 18 da record - Cocchi - . Il grande tennis torna a Roma con un torneo da 100 milioni - Pikler - ... : Di grande rilevanza la storica partnership con Bnl, da quest'anno molto focalizzata su ambiente ed economia circolare ». Invariato il montepremi del torneo, 4.872.105 euro per gli uomini e poco meno ...

Gli investimenti delle città ripartono solo al Nord : Milano batte Roma 3 a 1 : ... rendendo strutturale una ripresa degli investimenti che almeno negli enti locali sarebbe al riparo dalle incertezze della politica.

Uno tsunami che si abbatte sul litorale Romano : martedì 7 maggio la simulazione : Uno tsunami che si abbatte sul litorale romano: l’evento verrà simulato martedì 7 maggio presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, in provincia di Roma, nel corso dell’evento dimostrativo ”Duplice uso sistemico: impiego innovativo delle Forze Armate al servizio del Paese”. Dalla costituzione di una sala operativa per la gestione dell’evento, al soccorso aereo, alla tutela del patrimonio culturale, ...

L'elite dei fighter all'Atlantico Live : il Romano Casella batte Jallon : ...nuove sfide a se stessi - ha commentato a caldo il fighter romano - Quel che mi interessa è che continui a crescere l'interesse tra le nuove generazioni per la Muay Thai e per una visione del mondo ...

La Roma batte tre colpi Champions : La Roma fa un sol boccone del Cagliari di Maran e recapita a tutte le aspiranti ad un posto Champions un messaggio forte, chiaro, deciso, al limite del minaccioso: chiunque voglia ambire al quarto posto troverà nei giallorossi di mister Ranieri un avversario ‘tosto’. Certo, l’impegno contro i sardi non era di quelli da far tremare i polsi ma prima del match dell’Olimpico gli ospiti nelle ultime tre partite avevano fatto ...

Pasqua - dagli ovetti ai caricabatterie - maxisequestro della Guardia di Finanza a Roma : “9 milioni di articoli pericolosi” : I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 9 milioni di articoli pericolosi per la salute dei consumatori e non conformi alle norme e denunciato 4 persone all’autorità giudiziaria capitolina. Nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti attuata nell’imminenza delle festività Pasquali, i finanzieri del gruppo pronto impiego di Roma hanno concluso due ...