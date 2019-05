Europee | perché le città votano il Pd e la provincia la Lega

Elezioni Europee - la proiezione del nuovo Parlamento Europeo : perché Salvini è l'ago della bilancia : La maggioranza del prossimo Parlamento Europeo dovrà basarsi su equilibri diversi rispetto a quelli che finora hanno retto il dominio del Ppe e del Pse. Le prime proiezioni diffuse da Europe elects, il servizio statistico ufficiale della Commissione europea, parlano chiaro: l'alleanza tra socialisti

Elezioni Europee - mancano tre ore alla chiusura dei seggi : perché è importante votare : Tra tre ore si chiudono i seggi per le Elezioni europee: quasi la metà degli Italiani si sono già recati alle urne, mentre molti non hanno ancora esercitato il proprio diritto al voto. Ecco qualche motivo per votare per chi è indeciso: perché si vota alle Elezioni europee, per cosa si vota e quali sono i candidati.Continua a leggere

Elezioni Europee - il dato dell'affluenza delle 19 : perché Salvini e la Lega possono sorridere : I primi dati dell'affluenza delle 19 diffusi dal Viminale si attestano al 43,12%, in crescita rispetto alle precedenti Elezioni Europee del 2014, quando alla stessa ora l'affluenza era stata del 41,62% sulla base di oltre 6mila comuni su 7915. Tra i dati più significativi c'è quello che arriva da Mi

Elezioni Europee - l'appello di Paolo Becchi : "Cosa c'è in gioco oggi" - perché votare sovranista : Quale sia il senso profondo delle Elezioni che si svolgono domenica nei Paesi che fanno parte dell' Unione europea? Quali sono le posizioni fondamentali che si fronteggiano? In termini filosofici si potrebbe dire che si tratta della contrapposizione tra Kant, quale erede di un certo illuminismo giur

Elezioni Europee - il dato dell'affluenza alle 12 : perché la cifra spaventa Luigi Di Maio e M5s : Arrivano i primi dati dell'affluenza alle Elezioni europee, quelli delle 12. Stando alle prime cifre diffuse dal Viminale, e ancora parziali, a mezzogiorno si era recato alle urne il 16% degli aventi diritto. Un dato lievemente inferiore rispetto alle europee del 2014, per intendersi quelle del 40%

Europee 2019 e comunicazione : la campagna elettorale non parla di Europa - anzi. Ecco perché : A pochi giorni dalle Elezioni del 26 maggio sono solo i messaggi istituzionali a ricordarci che il voto riguarda il parlamento europeo. Di Europa, infatti, si è parlato pochissimo in questa campagna elettorale. Ho individuato tre motivi per cui Lega, M5S e Pd hanno preferito restare sui temi nazionali nella loro comunicazione in vista delle Europee. L'articolo Europee 2019 e comunicazione: la campagna elettorale non parla di Europa, anzi. Ecco ...

Elezioni Europee del 26 maggio : tutto quello che c’è da sapere e perché è importante votare : Le votazioni per rinnovare il Parlamento Europeo sono imminenti: un breve viaggio nella dimensione europea per capire la portata del voto, gli effetti e le origini dell'Unione Europea.Continua a leggere

Elezioni Europee 26 maggio : perchè votare : Domenica 26 maggio in Italia si vota per le Elezioni europee. Le Elezioni europee del 2019 si svolgono in tutti i

Il portafoglio elettorale : perché le tasse saranno la chiave delle Europee : Le elezioni Europee sono molto più di un semplice scontro tra partiti europeisti e sovranisti: il risultato delle elezioni...

Europee - perché la Rai ostracizza Europa Verde? A noi il bavaglio non lo mette nessuno! : Quello che vorrei porre oggi alla vostra attenzione è un serio, e urgente, problema di democrazia. E, per una volta, Matteo Salvini, il ministro dell’Interno, per molti “dell’Inferno”, c’entra poco o nulla, almeno direttamente. Già questa potrebbe essere una notizia, del tipo l’uomo che morde il cane o D’Alema che si pente dei suoi misfatti. Ma torniamo a noi, senza divagare. Europa Verde è un progetto ecologista ed europeista nato dall’unità ...

Europee - Boldrini : “Voterò Pd - perché non è stata possibile la lista unica a sinistra”. Zingaretti : “Rafforza il nostro progetto” : L’ex presidente della Camera Laura Boldrini voterà Partito democratico alle Europee. La deputata di Liberi e Uguali non seguirà l’esperienza dei compagni di Sinistra Italiana ed ex Mdp con la lista La Sinistra. Il percorso della Boldrini sarà piuttosto quello di Giuliano Pisapia, candidato per il Pd nella circoscrizione Nord-Ovest. Due anni fa Boldrini e Pisapia avevano tentato di riunire tutti i partiti e i movimenti a sinistra del ...

Perché la montagna deve essere al centro delle politiche Europee : Dare piena attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo per la realizzazione di un'Agenda europea per le zone montane, rurali e periferiche per rilanciare una volta per tutte questi territori. È la richiesta che è stata presentata, attraverso una lettera, alle principali istituzioni dell'Unione europea: il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il ...

Europee - fare propaganda sui social può costare caro ai partiti. Ecco perché : Utente, stai in campana: è stato approvato in tutta fretta – reso efficace nello stesso momento del suo accesso in Gazzetta Ufficiale, proprio perché fosse già applicabile alle prossime Elezioni Europee – un regolamento dell’Ue che prevede controlli e sanzioni per tutti i partiti che utilizzino “in modo indebito” i dati personali profilando online e sui social network i cittadini per influenzare la campagna elettorale. E’ una novità ...