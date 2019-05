Serie B | il Foggia presenta istanza di fissazione dei playout

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia e annulla lo stop dei playout : Nuova puntata della saga “playout” nella Serie B di Calcio. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso del Foggia ed ha annullato la decisione della Lega di B di eliminare i playout. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito, infatti, che la modifica della graduatoria del campionato, in conseguenza della retrocessione del Palermo, consente l’avvio dei match validi per la permanenza nella categoria. Come è noto, la ...

Serie B - “no a retrocessione del Foggia - si deve giocare il playout” : Tar del Lazio annulla la decisione del Consiglio di Lega : Lo spareggio salvezza tra Foggia e Salernitana si deve giocare: lo dice il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei pugliesi contro la decisione della Lega Serie B di mandarli direttamente in Serie C, annullando il playout previsto tra quartultima e quintultima, dopo la retrocessione per illeciti amministrativi del Palermo. La vicenda però è tutt’altro che chiusa: si tratta solo di una decisione cautelare, con l’udienza collegiale fissata ...

Serie B – Colpo di scena! Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia : sospeso l’annullamento dei playout. La motivazione : Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia Il TAR del Lazio accoglie il ricorso del Foggia legato all’annullamento dei playout dopo la retrocessione del Palermo in C: “Disputa possibile”. Il Foggia aveva presentato ricorso dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale e della Lega di B, che aveva bloccato la disputa dello spareggio salvezza in seguito alla discesa in terza Serie del Palermo che aveva consentito ...

Serie BKT - il Tar dà ragione al Foggia e dice sì ai playout : playout Serie BKT – Nuovo colpo di scena nell’attuale stagione di Serie BKT. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Foggia e ha bloccato la decisione della Lega Serie B di cancellare i playout. Come riportato da “Sportmediaset”, secondo il Tar «la modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione della squadra […] L'articolo Serie BKT, il Tar dà ragione al Foggia e dice sì ai playout è stato realizzato da ...

Caos Serie B - accolto il ricorso del Foggia sulla cancellazione dei playout : Caos Serie B, i playout potrebbero disputarsi dopo che il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Foggia: i dettagli Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Foggia, sospendendo la decisione del Consiglio direttivo della Lega di Serie B con il quale erano stati cancellati i playout. Secondo il Tar “appare configurabile una situazione di disparità di trattamento nell’ambito delle modifiche alla medesima graduatoria. Ritenuto, ...

Incredibile ribaltone in Serie B : il Tar dà ragione al Foggia! : Il campionato di Serie B non smette mai di sorprendere per quanto riguarda i colpi di scena, si preannuncia un’altra estate caldissima considerando gli ultimi avvenimenti. L’ultima notizia è clamorosa, il Tar ha dato ragione al Foggia che ha bloccato la decisione della Lega di B di cancellare i playout. Secondo il Tar “la modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione della squadra del Palermo — ...

Foggia - chiesta l’ammissione ai playout di Serie B : Clamorosa retrocessione del Foggia nei minuti finali dell’ultima giornata del campionato di Serie B, adesso è stato chiesto che al Foggia vengano garantiti i playout. Sono le intenzioni dei parlamentari del M5s eletti in provincia di Foggia, Pellegrini, Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga, Naturale e della consigliera regionale Barone. “Nella giornata di ieri abbiamo inviato una comunicazione Pec al presidente della Figc, al ...

Serie B senza pace - PD : “Premier Conte intervenga su retrocessioni Palermo e Foggia” : Caos Serie B. La giornata di ieri non è stata altro che l’antipasto di quella che potrebbe essere la seconda estate di fuoco consecutiva. Palermo in Serie C e playout annullati, con il Foggia a far compagnia ai rosanero. Ad intervenire sulla vicenda, il PD, nel nome di alcuni deputati. Motivo? Una richiesta nei confronti del Premier Conte. Ecco cosa chiedono. “Quali concrete ed urgenti azioni di competenza intenda il Presidente ...

Caos Serie B - il consigliere regionale di Forza Italia : “Foggia merita rispetto” : Caos Serie B – “Il Foggia calcio merita rispetto. Lo merita la squadra, lo meritano i tifosi e lo merita la comunita’ di Foggia e della Capitanata intera, che ha ricevuto uno schiaffo senza precedenti dalla Lega, che ha deciso di stralciare – e stracciare le regole a torneo terminato. La retrocessione, scritta a tavolino e in barba a ogni regolamento, e’ veramente un’ingiustizia perpetrata ai danni di ...

Foggia - Sannella : “Decisione Serie B inammissibile : è gente che fa male al calcio” : “Stiamo valutando e seguendo passo dopo passo quello che stanno facendo al Foggia, alla nostra città e alla nostra famiglia. A differenza di quello che avete pensato in tanti, non siamo spariti né siamo rimasti con le mani in mano. Non siamo diventati dei coglioni, abbiamo sempre lavorato e seguito il Foggia, mi sono fatto […] L'articolo Foggia, Sannella: “Decisione Serie B inammissibile: è gente che fa male al calcio” è ...

Calcio - Serie B 2019 : non ci saranno i play-out! Il Foggia retrocede comunque in Serie C : La Lega di Serie B ha deciso, dopo la retrocessione all’ultimo posto del Palermo, che non ci saranno i play-out salvezza: sarebbero dunque salve Venezia e Salernitana, mentre il Foggia resterebbe tra le retrocesse assieme ai rosanero, al Padova ed al Carpi. Una decisione che non va giù alla società dauna, che probabilmente ricorrerà alla giustizia sportiva. Così all’ANSA il sindaco di Foggia, Franco Landella: “È difficile ...

Clamoroso in Serie B - annullati i playout : Palermo e Foggia in Serie C : Palermo in Serie C ma anche la retrocessione del Foggia, non ci saranno dunque i play-out per Venezia e Salernitana mentre i play-off si giocheranno come da programma, senza alcun rinvio: è quanto comunicato in una nota il Consiglio direttivo della Lega di B. Alla luce della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, “immediatamente esecutiva”, il Consiglio direttivo “ha deliberato all’unanimita’ di procedere ...

Palermo in Serie C - come cambiano gli scenari : sorridono Perugia - Venezia e Foggia - la classifica aggiornata : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. In classifica, dunque, si stravolge tutto. Le squadre dal terzo posto in giù, infatti, salgono di una posizione. A beneficiarne sono soprattutto Perugia, Venezia e Foggia. ...

Serie B - come cambiano gli scenari in caso di sanzione del Palermo : Foggia e Perugia sperano : Il Palermo attende oggi la decisione del Tribunale Federale sulla richiesta di retrocessione del club rosanero, fatta dal Procuratore Giuseppe Pecoraro. Il Palermo è stato mandato a giudizio per presunti illeciti sportivi tra il 2014 e il 2017, nell’era Zamparini, per il quale è stata chiesta la radiazione. La richiesta del Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro è stata pesantissima: retrocessione in Serie C. Nella migliore delle ...