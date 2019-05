Clima | le galline in aiuto del pianeta | nasce Paperopoli

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Cambiamentitici: leintervengono in soccorso. Si tratta di un animale che fa il mondo più verde. Guspini, comune a un centinaio di chilometri da Cagliari, anche in virtu’ di questo progetto, da domani sara’ gemellata con. E sara’, proprio in occasione dello sciopero globale ispirato dalla protesta di Greta, il primo gemellaggio in Europa di un comune reale con un territorio della fantasia. Il progetto e’ contenuto in una delibera partecipata frutto del lavoro svolto dall’assessorato alle Attivita’ produttive di Guspini guidato da Stefania Atzei, insieme a bambine e bambini, genitori, Consorzio Pip commercio artigianato industria, Confcommercio, Associazione nazionale La Casa Verde CO2.0. Tutto questo rientra nell’evento “Operiamo per il”, presentazione di azioni e produzioni green per salvare il ...

TgrSardegna : ?? Galline allevate a terra in libertà per creare economia e aiutare l'ambiente. Un progetto tutto ecosostenibile na… - danieladucato : RT @TgrSardegna: ?? Galline allevate a terra in libertà per creare economia e aiutare l'ambiente. Un progetto tutto ecosostenibile nato a #G… - ChiaraZammitti : RT @TgrSardegna: ?? Galline allevate a terra in libertà per creare economia e aiutare l'ambiente. Un progetto tutto ecosostenibile nato a #G… -