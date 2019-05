VIDEO Italia-Thailandia 3-0 volley | Nations League | highlights e sintesi | seconda

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019)vittoria consecutiva per l’nella2019 difemminile, oggi pomeriggio le azzurre hanno sconfitto lacon un rapido 3-0 e hanno confermato la propria imbattibilità nel prestigioso torneo internazionale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposte in maniera autorevole, liquidando le asiatiche senza grosse difficoltà: due set dominati e terza frazione punto a punto prima di una stoccata finale valsa il successo a Opole. Di seguito ilcon glie ladi3-0, match valido per la2019 difemminile.3-0FEMMINILE: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIVB

matteosalvinimi : #Lecce, stamane alle 11.30. Questa è l’Italia! Scommettiamo che nessun telegiornale farà vedere queste immagini???… - matteosalvinimi : La TASSA PIATTA, per tutti, al 15% è l'unico modo per far tornare l'Italia a correre, creare lavoro, attirare inve… - matteorenzi : L'Italia sta attraversando una crisi internazionale, economica e culturale. È un caso? No, non lo è ed i responsabi… -