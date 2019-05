Giro d' Italia | Primoz Roglic | ' Ho preso pochi rischi | la vittoria non è una sorpresa'

Giro d’Italia 2019 - neve anche a Lago Serrù : a rischio anche l’arrivo di Ceresole Reale? : Non solo il Gavia a destare preoccupazioni: nella 13ma tappa del Giro d’Italia, la Pinerolo-Ceresole Reale di venerdì 24 maggio, in questo momento, a dare qualche grattacapo agli organizzatori è anche la salita finale con le rampe che portano al Lago Serrù, a quota 2247 metri. Sul Gran Paradiso almeno dal 4 maggio i mezzi sono al lavoro per sgomberare le strade dalla neve, che su quello che dovrebbe essere l’arrivo di tappa, sfiora i ...

Giro d’Italia 2019 - possibili scenari tattici ed alleanze. La cronometro di San Marino ha scavato solchi importanti - scalatori obbligati ad attaccare : Una situazione ancora in continua evoluzione. Una prima settimana (nove tappe nel dettaglio) che hanno detto molto, ma non tutto. Un primo verdetto c’è stato: l’assenza dallo scontro finale di Tom Dumoulin, uno dei primi favoriti, costretto al ritiro dopo la brutta caduta di Frascati. Al momento il Giro d’Italia 2019 ha due padroni: uno è Valerio Conti, colui che veste la Maglia Rosa, un altro è Primoz Roglic, colui che il ...

Giro d’Italia – Roglic re delle crono - Ackermann padrone delle volate : il resoconto della Corsa Rosa dopo le prime 9 tappe : Primo giorno di riposo per il Giro d’Italia dopo nove tappe. Il Direttore del Giro Mauro Vegni insignito di una delle più alte onorificenze della Repubblica di San Marino I primi 9 giorni della centoduesima edizione della Corsa Rosa si sono chiusi con il successo di Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) nella cronometro della Sangiovese Wine Stage, replicando il successo ottenuto nella crono inaugurale sul San Luca di Bologna. Lo sloveno ...

Giro d’Italia : quasi 2 metri di neve all’arrivo della suggestiva tappa sul Gran Paradiso : Tanta neve sulle montagne del Gran Paradiso, dove venerdì arriverà una delle tappe più suggestive di questo Giro d’Italia, la Pinerolo-Ceresole Reale. Un lavoro cominciato dall’inizio del mese, quello degli uomini e mezzi della Città Metropolitana di Torino, per sgomberare le strade su cui transiteranno i corridori e la carovana, che vede l’arrivo a quota 2247 metri. Nei pressi dell’arrivo di tappa, la stazione meteo di ...

Giro d’Italia 2019 - Giovanni Carboni : “Cronometro al massimo delle mie possibilità - speravo di tenere la maglia” : Tra le tante vittime di Primoz Roglic nella cronometro di ieri di San Marino c’è anche l’ormai ex Maglia Bianca del Giro d’Italia Giovanni Carboni, che ha perso un’eternità dallo sloveno, ma soprattutto si è visto sfilare il simbolo del primato della classifica del miglior giovane. L’azzurro, protagonista della fuga che ha visto nella stessa giornata Valerio Conti prendere la maglia Rosa, si è visto superare nella ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Primoz Roglic ha delle lacune in salita - vedremo…” : Vincenzo Nibali ieri ha pagato nella cronometro di San Marino 1’05” da Primoz Roglic, vincitore di tappa, ed ora vede il suo ritardo salire a 1’44” dallo sloveno. Nel primo giorno di riposo lo “Squalo dello Stretto” ne ha approfittato anche per parlare con i giornalisti, rilasciando delle dichiarazioni all’ANSA. Sul cronoman sloveno Nibali ha detto: “Me lo aspettavo così forte, del resto lo aveva ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Giro d'Italia - 10? tappa Ravenna-Modena : percorso veloce - Ackermann cerca il tris : Dopo la crono individuale Riccione-San Marino, tappa di ieri del Giro d’Italia, la 'Corsa Rosa' oggi osserva il primo giorno di riposo per ripartire martedì 21 maggio con la decima giornata di gara. Una breve e leggera tappa di trasferimento da Ravenna a Modena (145 km), prima delle due consecutive che attraverseranno la 'Pianura Padana'. Su un percorso completamento piatto dal primo all’ultimo metro, la Ravenna-Modena è dedicata ai velocisti e ...

Giro d’Italia 2019 - decima tappa Ravenna-Modena : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : La cronometro di San Marino ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia 2019 e visto finalmente protagonisti gli uomini di classifica. Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha conquistato il successo ribadendo il proprio ruolo di grande favorito, ma Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) si è difeso al meglio e potrà provare ad attaccare sulle numerose salite della seconda parte della 102a edizione della Corsa Rosa. Dopo il consueto giorno ...

Giro d’Italia 2019 - Aleksandre Vinokourov : “Fiducia in Miguel Angel Lopez - una giornata storta non cambia le gerarchie in casa Astana” : La cronometro individuale di San Marino che ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia ha rivoluzionato gli equilibri all’interno del Team Astana. Grazie all’ottima prova disputata ella giornata di ieri, lo spagnolo Pello Bilbao è infatti salito in decima posizione nella classifica generale a 3’32” da Valerio Conti ed è al momento il secondo tra gli uomini in grado di lottare per il successo finale alle spalle ...

Giro d’Italia 2019 - Ivan Basso dopo la prima settimana : “Nibali ha l’istinto del campione e sa già come si vince - attenzione a Mollema” : Con la conclusione della prima settimana del Giro d’Italia 2019, diverse voci del panorama ciclistico internazionale hanno espresso un bilancio provvisorio sulla situazione della 102a edizione della Corsa Rosa. Tra coloro che meritano particolare attenzione c’è sicuramente l’ex corridore italiano Ivan Basso, vincitore del Giro nel 2006 e nel 2010 e attualmente direttore sportivo della Trek-Segafredo. Il fuoriclasse varesino ha ...