Meteo Roma | i dati ufficiali | non aveva mai fatto così freddo a Maggio nella storia

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora maltempo - ancora molte criticità : Nuovo sopralluogo della Regione Emilia Romagna oggi pomeriggio sulla Traversa del Marecchia, nel riminese, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lunedì il crollo a causa della piena del corso d’acqua che tra il 12 e il 13 maggio ha visto cadere in zona 97 millimetri di pioggia, ovvero il doppio della media mensile del periodo. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, sottolineando che già a marzo aveva stanziato ...

Meteo Roma del 17-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo il Meteo nella giornata di oggi alle nord Italia Anubi fin dal mattino in aumento sulle Alpi occidentali con le piogge che dal Piemonte si sposteranno a tutte le regioni nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1600 metri di quota bel tempo Invece al centro Italia questa mattina con Cieli poco nuvolosi ma il pomeriggio non viene aumento sui settori tirrenici con possibili piogge sui settori interni e poi anche in nottata al Sud Italia ...

Meteo Roma - il maltempo flagella la Capitale e lo sport : diluvio sul Giro d’Italia - gli Internazionali di Tennis e la finale Atalanta-Lazio : Meteo Roma – Piove e fa freddo su Roma, con appena +9°C in pieno giorno: è una giornata tipicamente invernale, nonostante siamo ormai a metà maggio, ma quest’anno la Primavera non vuole proprio decollare. Sulla Capitale è una giornata di pioggia battente, che si intensificherà ancora nel pomeriggio soprattutto sul litorale dove si verificheranno intensi temporali con grandine e un ulteriore calo delle temperature. Meteo: è un ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : maltempo in attenuazione - criticità residua per il deflusso delle piene : Si abbassa in Emilia–Romagna l’Allerta di Arpae e della Protezione civile regionale: la criticità idraulica o idrogeologica passa da arancione a gialla nei bacini, sulla pianura e nella costa romagnola, nella pianura emiliana centrale, orientale e nella costa ferrarese. Nessun fenomeno Meteo viene segnalato ai fini dell’Allertamento: la criticità residua è dovuta al deflusso delle piene di Secchia e Reno e resta una situazione ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani nuova criticità arancione : In Emilia Romagna nuova Allerta ‘arancione’ per criticità idraulica fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 15 maggio. Se le previsioni Meteo indicano una pausa nelle piogge, resta lento il deflusso dei corsi d’acqua soprattutto in Romagna, dove ieri il Montone ha rotto gli argini e invaso l’abitato di Villafranca (Forlì-Cesena) e dove, per effettuare gli interventi necessari, è stato interrotto il tratto di autostrada A14 tra ...

Meteo Emilia-Romagna : oggi ancora allarme rosso - domani cala l’allerta per i fiumi : oggi ancora giornata con criticità massima, codice rosso, mentre per domani l’Arpae abbassa l’allerta ad arancione in Emilia-Romagna, sempre per le piene dei fiumi, per possibili frane e per le piene dei corsi minori. Le zone interessate dall’avviso sono la Romagna, la costa ferrarese e la pianura emiliana orientale e centrale. domani non sono previsti fenomeni Meteo ai fini dell’allerta. La criticità arancione è legata ...

Meteo - fiumi in piena in Emilia-Romagna : allerta sino a domani. Scuole chiuse in alcune città : L'ondata di maltempo imperversa sull'Italia, con temporali, neve in quota, grandine e raffiche di vento. L'Emilia-Romagna la regione più colpita: è sott'acqua e in...

