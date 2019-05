Il segreto | Elsa è molto ammalata | anticipazioni trame dal 19 al 25 maggio

Il segreto - trame spagnole : Elsa ha una malattia incurabile - Matias viene operato : Incredibili novità arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio in Spagna. Se Prudencio si innamorerà di Lola, Elsa confesserà a Isaac di avere una malattia incurabile. Infine Matias verrà operato dopo essere rimasto coinvolto nell'attentato. Il Segreto: Prudencio geloso di Lola Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole dal 20 al 24 maggio in Spagna, svelano che a Puente Viejo si ...

Il segreto Anticipazioni 17 maggio 2019 : Antolina tortura Elsa fino a ucciderla : Antolina costringe Elsa a fare dei lavori massacranti e che la porteranno alla morte. Davanti a Isaac però finge gentilezza.

Il segreto trame : Isaac si scontra con il dottor Alvaro a causa di Elsa : Le vicende de "Il Segreto" continueranno ad emozionare il pubblico di Canale 5. Nelle prossime puntate italiane (delle quali non è stata ancora comunicata la programmazione) Isaac si dimostrerà decisamente geloso della complicità nata tra Elsa e il dottor Alvaro. Guerrero, infatti, si renderà protagonista di uno scontro con il nuovo arrivato a causa della sua eccessiva gelosia nei confronti della Laguna....Continua a leggere

Il segreto - anticipazioni : Isaac Guerrero geloso di Elsa Laguna : Emergono interessanti novità dalle anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Isaac Guerrero, interpretato dall'attore spagnolo Ibrahim Al Shami, sarà notevolmente geloso del rapporto che si stabilirà tra Elsa Laguna e il dottor Alvaro Fernandez. Per tale ragione il Guerrero intimerà al dottor Fernandez di abbandonare immediatamente Puente Viejo. Di seguito le altre anticipazioni delle ...

Il segreto anticipazioni : ISAAC e ALVARO rivali per il cuore di ELSA? : Il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), new entry de Il Segreto, troverà presto in ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) un nuovo nemico: il falegname infatti, geloso del rapporto che il medico instaurerà con Elsa Laguna (Alejandra Meco), “marcherà il territorio” e gli chiederà con fare minaccioso di lasciare quanto prima Puente Viejo. Cerchiamo di capire meglio come si arriverà a questa svolta… Spoiler Il Segreto: Elsa e ALVARO ...

Il segreto Anticipazioni 15 maggio 2019 : Elsa diventa la serva di Antolina : Antolina si diverte a trattare Elsa come una sua serva e Consuelo cerca di avere delle spiegazioni su questo pesante comportamento.

Il segreto - trame Spagna : Elsa vuole partire senza Isaac - Maria in condizioni critiche : La telenovela di origini spagnole Il Segreto ambientata a Puente Viejo riesce a stupire il pubblico con numerosi colpi di scena. Le puntate iberiche di questa settimana saranno caratterizzate da inaspettati e drammatici avvenimenti. Mentre Isaac Guerrero rimarrà spiazzato dalla decisione di Elsa Laguna di mettere fine alla loro tresca amorosa, gli abitanti della casona affronteranno delle difficoltà. L’ex padrona di Antolina deciderà di ...

Spoiler Il segreto - prossima settimana : Dolores diventa nonna - Elsa in pericolo : Non mancheranno nuovi entusiasmanti colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni della prossima settimana annunciano che la 'pettegola' di Puente Viejo, ovvero Dolores, finalmente vedrà realizzare uno dei suoi sogni dato che suo figlio Hipolito Miranar le comunicherà per telefono che Gracia ha messo al mondo la loro bambina. Elsa Laguna invece rischierà di morire per mano di Antolina, che la avvelenerà fino ...

Anticipazioni Il segreto Trama Puntate 20-26 maggio 2019 : Antolina Ucciderà Elsa? : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2019: Antolina prova ad uccidere Elsa. Fernando, deluso, smaschera Maria! Anticipazioni Il Segreto: Antolina pronta ad uccidere Elsa che sta sempre più male. Fernando trova degli indizi compromettenti sul conto di Maria, mentre Julieta, Saul e Severo sono vicinissimi a vincere la loro battaglia contro i Molero! Dolores riceve una emozionante telefonata: è diventata ...

Il segreto - anticipazioni spagnole : Elsa si innamora di un truffatore : Stupiscono sempre di più le indiscrezioni provenienti dalla Spagna in merito alla soap opera Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole raccontano di Elsa, che si innamorerà di un truffatore, ma non solo: il virus della varicella colpirà gli abitanti di Puente Viejo lasciando in gravi condizioni la piccola Camelia e sua madre Marcela. Mentre per quest'ultima nel corso delle puntate future si vedranno dei miglioramenti, le condizioni ...

Il segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019 : Antolina avvelena Elsa : Antolina uccide Elsa? anticipazioni settimanali Il Segreto: puntate dal 13 al 18 maggio Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 maggio 2019 ci fanno sapere che Elsa continuerà a portare avanti il suo piano: sbarazzarsi quanto prima di Antolina, la sua acerrima nemica, senza però far credere agli abitanti di Puente Viejo – […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019: Antolina avvelena Elsa proviene da Gossip e ...

Il segreto - anticipazioni : Antolina vuole avvelenare Elsa : Continuano gli appuntamenti quotidiani con Il Segreto. Protagonista ancora Antolina (Maria Lima) che, convinta da Isaac (Ibrahim Al Shami), accetta suo malgrado di aiutare Elsa (Alejandra Meco). La ragazza, infatti, dopo aver confessato il furto alla locanda, è stata costretta ad allontanarsi dal paese, ed ora è senza casa e senza lavoro. Antolina le offre ospitalità, ma la vita in casa tra le due donne non si presenta certo facile. La ...