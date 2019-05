optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ledell'avvocato diper fare chiarezza su quanto accaduto il 22 novembre, giorno in cui ha perso la vita una donna di 58 anni mentre il giovane artista di Città di Castello si trovava alla guida di un'auto presa a noleggio. Nelle ultime settimane si è persino parlato di omicidio stradale, cosicché il legale disi è sentito in dovere di intervenire per proteggere il suo assistito che starebbe ancora attraversando un periodo molto complicato e dal quale ha cancellato tutti gli impegni pubblici che aveva preso per supportare nuovi progetti. Spiega l'Avvocato Manuel Gabrielli:"Al momento del sinistro,non stava effettuando una inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio". Inoltre, la moto condotta dalla vittima proveniva da dietro "rispetto al senso di marcia dell'autovettura guidata da...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Arrivano le dure parole dell'avvocato di @michele_bravi dopo l'incidente mortale di novembre: 'Sta molto male' https://t.… - OptiMagazine : Arrivano le dure parole dell'avvocato di @michele_bravi dopo l'incidente mortale di novembre: 'Sta molto male'… - DarioBuzzoni : RT @bandierascacch1: Johann #Zarco non sta assolutamente rendendo con #KTM, e arrivano puntuali le critiche della casa austriaca: le dure p… -