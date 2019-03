Ponte Morandi | l’ad di Atlantia Giovanni Castelucci incassa 3 | 7 milioni di bonus per i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Nell’anno del crollo del, costato la vita a 43 persone,Castellucci hato 3,7di. Il premio ricevuto dall’ormai ex ad di Autostrade e ancora numero uno di, la controllante del gruppo, emerge dalla relazione sulla remunerazione di. In totale, nel 2018, Castellucci ha percepito 5,05di euro. Al presidente Fabio Cerchiai sono andati invece 1,28, tra cui undi 560mila euro.“Non servono commenti di fronte a premi milionari erogati dopo la tragedia di Genova, serve una rivoluzione del sistema concessioni: quella che stiamo facendo”, ha scritto in un tweet il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.L'articolo, l’ad di3,7diper i risultati nell’anno del crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

