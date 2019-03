Isis sconfitto I curdi | Baghuz è stata liberata La vittoria militare contro Daesh

" Isis sconfitto" : dopo Trump - Forze democratiche siriane confermano - : Il Califfato "è stato spazzato via dalla Siria", è "al 100% eliminato", aveva detto ieri un portavoce di Washington. Poi anche Trump aveva parlato della sconfitta definitiva. Oggi le Sdf confermano "...

Weekly Post #11 – Abbiamo davvero sconfitto l’ Isis ? : Ha perso il 99% dei suoi territori e Donald Trump lo considera finito: ma le cose sono più complesse, come ci facciamo spiegare nella nuova puntata del podcast del Post

Trump : " Isis sconfitto - via le truppe Usa dalla Siria" : Donald Trump annuncia via Twitter il trionfo sul Califfato e il ritiro delle truppe americane dalla Siria. 'Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100%' sullo Stato islamico', ha affermato il ...

Shannon Kent - mamma-soldatessa morta in Siria/ La caccia all'Isis dopo aver sconfitto il cancro alla tiroide : Shannon Kent, chi è la mamma-soldatessa morta in Siria mentre dava la caccia all'Isis: la battaglia vinta contro il cancro e la morte sul campo.